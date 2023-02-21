【券商點睇】行業變革下開支上升 長城汽車利潤率受拖累

招商證券（香港）表示，分別下調長城汽車（02333）2023及2024年銷量預測14%和13%，以及盈利預測39%和36%，以反映在行業變革期費用開支上升，以及對銷量更保守預期，新能源滲透率提升但短期拖累利潤率。該行對其維持「增持」評級，目標價14港元。長城汽車周二（21日）收報 11.84元，升幅5%。

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該行指，公司一月汽車銷量6.2萬輛，同比減少45%。 分產品結構看：皮卡銷量1.2萬輛，表現穩定，貢獻19%總銷量，得益於公司皮卡市場的龍頭地位及極強的品牌力。 但基本盤SUV產品表現仍弱，同比減少46%，受市場競爭衝擊較大。 新能源車銷量6.3千輛，滲透率為10%。

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長城汽車今年目標銷售160萬輛，同比增長五成，將全面發力新能源和智能化，其中新能源汽車滲透率從去年12%大幅提升至40%以上。今年增長動力分別來自預計再推出的超過10款新能源產品；進一步推進營銷體系變革，建立獨立產品序列及渠道；以及組織變革，調整前端運作模式，區域經理、店總與廠家總部直接打通。



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撰文：鄭昊彤