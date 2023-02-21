【大行報告】瑞信：去年下半年虧損高於預期 下調眾安在綫目標價至23元

瑞信表示，眾安在綫（06060）早前發盈警，意味去年下半年虧損介乎6.8億元至8.8億元人民幣，較預期為大，估計是來自資本市場低迷及美元升值造成的不利因素，抵銷了出色的承保利潤增長。該行將其目標價由24.5元降至23元，維持「中性」評級，並調低集團2022年至2024年每股盈利預測分別0.85元、0.13元及0.14元人民幣。眾安在綫周二（21日）收報22.7元，升幅1.5%。

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撇除香港財務報告準則（HKFRS）第9號的影響，料集團去年虧損料約3億元人民幣。不過展望今年，該行估計眾安將轉為盈利，受惠於產品創新等因素，預期其保費增長或近20%。



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眾安在綫早前發盈警，與上一年度歸屬股東淨利潤11.7億元人民幣相比，預計2022年度淨虧損介乎13億至15億元人民幣。其中主要因去年資本市場整體低迷令投資收益大幅下降，以及採用香港財務報告準則第9號，導致投資收益對當期淨利潤貢獻減少約10億至12億元人民幣。美元兌人民幣匯率上升，亦導致應付債券產生未實現匯兌損失。



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撰文：鄭昊彤