【新股IPO】印尼快遞初創公司極兔傳下半年來港上市 集資最少10億美元

消息指，印尼快遞初創公司極兔(J&T Express)計劃於今年下半年來上市，集資最少10億美元。但對於有關上市一事，極兔回應指，不對市場傳言或猜測發表評論。

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極兔於2015年由中國智能手機製造商Oppo的兩位高層在印尼創立，並於2020年進入中國市場。是次已經是極兔第二次計劃來香港上市，惟由於去年金融市場動盪，公司因而擱置有關上市計劃。

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記者：張以正