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【新股IPO】印尼快遞初創公司極兔傳下半年來港上市 集資最少10億美元

股樓投資 14:55 2023/02/21

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消息指，印尼快遞初創公司極兔(J&T Express)計劃於今年下半年來上市，集資最少10億美元。但對於有關上市一事，極兔回應指，不對市場傳言或猜測發表評論。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？


極兔於2015年由中國智能手機製造商Oppo的兩位高層在印尼創立，並於2020年進入中國市場。是次已經是極兔第二次計劃來香港上市，惟由於去年金融市場動盪，公司因而擱置有關上市計劃。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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記者：張以正

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