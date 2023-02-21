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【業績｜中概股】搜狐去年第四季錄700萬美元虧損　收入按年倒退17%

股市 15:05 2023/02/21

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【業績｜中概股】搜狐去年第四季錄700萬美元虧損　收入按年倒退17%

搜狐（美：SOHU）公布上季業績，期内錄得700萬美元虧損，去年同期為400萬美元；每股虧損0.21美元，去年同期盈利0.09美元；收入為1.6億美元，按年倒退17%，按季跌13%。

以業務劃分，品牌廣告收入為2900萬美元，按年跌14%，按季則增12%；網絡遊戲收入為1.21億美元，按年倒退16%，按季下降18%。

MAU按年增長11%

至於PC遊戲，平均每月活躍用戶總數（MAU）為230 萬，按年增長11%，按季升6%，主要來自舊款遊戲表現改善；季度總活躍付費賬戶（APA） 為90萬，按年增長2%。手遊方面，總平均月活躍用戶數為180 萬名，按年下降30%；季度APA總額為40萬名，按年下降24%。

搜狐公司董事局主席兼CEO張朝陽表示，品牌廣告收入及上季業績均超出此前的預期；另外，網絡遊戲表現穩定，收入符合之前的指引。

至於今年首季指引，搜狐預計，品牌廣告收入介乎2000至2300萬美元，意味按年跌3%至16%；網絡遊戲收入介乎1.21至1.31億美元，意味按年跌17%至23%，同時預料繼續虧損介乎2000萬美元至3000萬美元。

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記者：伍鍵文

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