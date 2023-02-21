【AI成本過高？】微軟宣布提高Bing搜尋API價格　漲幅最高達9倍

▲ 微軟表示，將於5月1日起調整Bing搜尋API價格，付費方案價格的漲幅從257%至900%不等。

微軟（Microsoft）月初宣布推出新版搜尋引擎Bing，當中加入聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）對話技術，引起全球關注。不過，未知是否因引入AI的成本過高，微軟同時宣布提高Bing搜尋API價格，而且有部分等級的方案，價錢更是激增九倍。

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微軟表示，將於5月1日起調整Bing搜尋API價格，免費方案在價格調整後仍不需收費，微軟每月提供1,000次免費交易（transactions），其他付費方案價格的漲幅則從257%至900%不等。

Morgan Stanley分析師Brian Nowak估計，是次加價與引入ChatGPT相關，「因ChatGPT每次查詢所花費的成本約為Google的7倍。就算OpenAI能使用微軟Azure雲端服務降低花費，但成本仍可能為Google的4倍。引入AI的Bing成本過高，微軟或需要承擔更高的成本。」

不過微軟就解釋，企業會定期評估各項服務的價值和定價，並確保產品和服務的價格。新價格反映為改進搜尋而進行的技術投資，包括打造新的體驗如Bing Visual Search和Bing Entity Search。

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責任編輯：曾曉汶

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