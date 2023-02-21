【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場

周五（24日）為烏克蘭戰爭一周年，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱烏軍為正義之師，警告俄羅斯指烏軍坦克會在戰爭一周年前停駐莫斯科紅場。

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達尼洛夫批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）的雙胞胎，重申烏克蘭的決心是將所有俄軍逐出烏克蘭領土，包括2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞。

他表示俄軍入侵烏克蘭領土，殺害平民及老弱婦孺，烏軍的坦克作為正義之師會停駐在莫斯科紅場，為被殺的數千平民伸張正義。

達尼洛夫聲稱，克里姆林宮試圖使烏克蘭有如南北韓一樣，分裂為兩個國家，然後宣稱俄羅斯取得勝利。

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他更警告其他國家，如果俄軍在烏克蘭取得全面勝利，普京不會滿足於此，入侵另一個國家只是時間問題。

烏方早前亦警告，最血腥的戰鬥於未來幾個月仍未會來臨。當局估計普京很快會在烏克蘭東部發動新攻勢，起碼要全面控制盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

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責任編輯：鄭錦玲