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以色列國會首讀通過司法改革法案 多地抗議削法院權

環球社會熱點 15:00 2023/02/21

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以色列政府的司法改革法案被指削弱法院權力，國會周二（21日）凌晨通過首讀，三讀後將正式立法，以色列多地爆發示威。

以色列前總理指 普京承諾不殺澤連斯基 【下一頁】

是次法案為以色列立國以來最大型司法改革，當中最受爭議的内容是，允許國會以簡單多數表決來推翻最高法院裁決。改革亦會改變法官的任命方式，並取消政府部門具有約束力的獨立法律顧問。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聯合政府，在國會120席中佔有64席屬多數。法案以63票贊成及47票反對的票數通過首讀，三讀後將正式成為法例。

以色列周一（20日）多地爆發示威抗議法案，其中耶路撒冷（Jerusalem）示威者佔據最高法院及國會周圍道路，並高舉以色列國旗。警方設路障試圖阻止示威者進入議會，並護送部分議員離開。據報耶路撒冷是次示威人數雖較上周少，但仍有約7.5萬人參與。

耶路撒冷示威現場

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美國總統拜登（Joe Biden）對改革方案感憂慮，指兩國民主關鍵在於擁有強大機構、制衡及獨立的司法機構之上。他呼籲以色列作出根本性改革時建立共識，確保民眾接受改變非常重要，改革才得以持續。

耶路撒冷槍擊案釀最少8死 以色列稱是恐怖襲擊 【下一頁】

很多批評人士指，法案將顛覆國家權力制衡制度，並將權利集中於總理身上，令本因腐敗受審的內塔尼亞胡擁有更大權利。第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）自1月初以來，每周都有抗議活動，有數萬人參與。當地警方以違反公眾秩序及不服從指示為由，逮捕8名示威者。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，是次為以色列立國以來最嚴重的內部危機。內塔尼亞胡則在周日（19日）指，以色列是一個民主國家，未來亦繼續如此，強調不會發生內戰。

責任編輯：李俊儀

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