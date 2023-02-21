▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型 目標盡快讓股息回復至疫情前水平

滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在業績報告指，集團已經完成首階段的轉型，同時目標是盡快讓股息回復至新冠疫情前的水平，並計劃自2023年初開始恢復每季派息。他又直言，明白股息對股東甚為重要，並期望他們將受惠於未來資本分派之增長。

祈耀年表示，2020年2月轉型計劃展開時，滙豐目標是解決十年來導致回報偏低的根本性問題。過去三年，集團應對疫情挑戰的同時，對各項業務和營運模式進行結構性調整，務求提高回報。

他提到，集團最重大的組合變動包括：退出並縮減美洲及歐洲的非策略資產和客戶組合，以及投資於科技和亞洲的有機增長和進行併購，特別是財富管理及個人銀行業務。集團已完成出售美國大眾市場零售業務，並宣布計劃退出法國零售銀行業務和計劃出售加拿大銀行業務，亦宣布退出其他規模較小的業務，包括希臘及俄羅斯的業務。

集團加快重組美國及歐洲業務，同時努力提高資本效益，使風險加權資產於2022年底前累計削減達1280億美元，超越原有目標。因此得以重新調配資金至亞洲及中東。

最後，祈耀年表示，集團已經實現成本基礎轉型，並使集團整體恢復嚴控成本的紀律。雖然集團的達標支出計劃於2022年底正式完結，但計劃使集團能剔除業務中的多個低效益環節，並引入各項改革，預期日後會帶來利潤裨益。

去年收購多個銀保項目

與此同時，滙豐已投資於新的創富來源，為未來發展提供堅實平台。去年集團力求收入多元化，策略重點在於發展財富管理專長，尤其在亞洲地區。於中國內地創辦了「聆峰」業務以求有機增長；向外則收購了AXA Singapore及印度的L&T Investment Management、增持滙豐前海證券的股權至90%，並且全面收購滙豐人壽中國保險業務。2022年，新增投資資產淨值達到800億美元，當中亞洲佔590億美元，反映財富管理業務比之前更受關注。

今年將發表首個氣候過渡計劃

淨零碳排放轉型日後將會帶來更重大的商機。滙豐繼續爭取理想的進展，以實現2030年前提供並促成7,500億美元至1萬億美元可持續發展融資及投資的抱負。2023年，集團將發表首個適用於全集團的氣候過渡計劃。

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編輯：姚卓然