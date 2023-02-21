  • 19°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【釣魚詐騙】有工具協助檢查？　境外高薪招聘信息　或被盜用個人資料

科技 17:30 2023/02/21

分享：

分享：

不法分子使用境外電話號碼（非+852），通過社交通訊軟件向用戶傳送高薪招聘訊息，內文提及日薪可達1,000-3,000港元。

釣魚訊息存在多年，在通訊發達的年代，不法分子更容易接觸到目標對象。近日社交通訊軟件更出現高薪招聘詐騙訊息，當中更透過釣魚訊息取得用戶個人資料。

不法分子使用境外電話號碼（非+852），通過社交通訊軟件向用戶傳送高薪招聘訊息，內文提及日薪可達1,000-3,000港元，誘導用戶點擊文未附帶的連結，以獲取詳細工作資訊。有連結更向用戶提供不知名人士的社交通訊軟件帳號，只要用戶聯絡對方，便有機會被要求下載惡意軟件。若用戶向對方透露，或在釣魚網站上輸入個人資料，黑客可能會藉此盜取用戶資料作不法用途，如偽冒他人身份借錢。

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）提醒用戶要小心閱讀陌生訊息，不要向可疑人士提供敏感資料，即身份證和出生日期等。亦要小心保管和自己有關的相片和影片，必要時可封鎖來歷不明的聯絡人。

【網絡詐騙】港現加密貨幣交友騙案　專家：騙徒變得不擇手段

使用「防騙視伏器」助檢查

如果用戶對招聘訊息生疑，應直接致電有關公司查詢。亦能使用一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」協助檢查可疑訊息。

責任編輯：歐朗欣

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【加密詐騙】CryptoRom繞過蘋果安全協定　利用交友App誘使進行加密投資
2023/02/06
【加密詐騙】CryptoRom繞過蘋果安全協定　利用交友App誘使進行加密投資
【網絡攻擊】北歐航空遭黑客攻擊　客戶資料或外洩
2023/02/15
【網絡攻擊】北歐航空遭黑客攻擊　客戶資料或外洩
【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄
2023/02/15
【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄
【網絡安全】三星推安全防禦程式　阻擋圖片附件「零點擊攻擊」
今日
【網絡安全】三星推安全防禦程式　阻擋圖片附件「零點擊攻擊」

你可能感興趣

【加密詐騙】CryptoRom繞過蘋果安全協定　利用交友App誘使進行加密投資
16:00 2023/02/06
【加密詐騙】CryptoRom繞過蘋果安全協定　利用交友App誘使進行加密投資
【網絡攻擊】北歐航空遭黑客攻擊　客戶資料或外洩
13:11 2023/02/15
【網絡攻擊】北歐航空遭黑客攻擊　客戶資料或外洩
【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄
16:10 2023/02/15
【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄
社交平台 罪案 網絡保安 職位招聘 手機Apps 移動裝置 科技產品 軟件 香港 香港生產力促進局

下一篇文章

【6G網絡】南韓擬2028年啟動6G網絡服務　比預定計畫提早兩年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡詐騙】港現加密貨幣交友騙案　專家：騙徒變得不擇手段
【網絡詐騙】港現加密貨幣交友騙案　專家：騙徒變得不擇手段
【AI應用】AI摘要重點內容　加速處理投訴
【AI應用】AI摘要重點內容　加速處理投訴
【AI機械人】Trip.com推AI旅遊嚮導　即時提供航班、酒店等旅遊建議
【AI機械人】Trip.com推AI旅遊嚮導　即時提供航班、酒店等旅遊建議
【ChatGPT】全球首本ChatGPT撰寫書籍周三上架　AI包辦翻譯校對及出版過程
【ChatGPT】全球首本ChatGPT撰寫書籍周三上架　AI包辦翻譯校對及出版過程
【搶人才】科技園公司舉辦「Talent Game On 2K23」　推虛擬遊戲+矽谷體驗之旅吸年輕人才
【搶人才】科技園公司舉辦「Talent Game On 2K23」　推虛擬遊戲+矽谷體驗之旅吸年輕人才
【AI攻入法律界】Allen & Overy 引入聊天機械人　成法律界之首
【AI攻入法律界】Allen & Overy 引入聊天機械人　成法律界之首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款