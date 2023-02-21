【釣魚詐騙】有工具協助檢查？　境外高薪招聘信息　或被盜用個人資料

▲ 不法分子使用境外電話號碼（非+852），通過社交通訊軟件向用戶傳送高薪招聘訊息，內文提及日薪可達1,000-3,000港元。

釣魚訊息存在多年，在通訊發達的年代，不法分子更容易接觸到目標對象。近日社交通訊軟件更出現高薪招聘詐騙訊息，當中更透過釣魚訊息取得用戶個人資料。

不法分子使用境外電話號碼（非+852），通過社交通訊軟件向用戶傳送高薪招聘訊息，內文提及日薪可達1,000-3,000港元，誘導用戶點擊文未附帶的連結，以獲取詳細工作資訊。有連結更向用戶提供不知名人士的社交通訊軟件帳號，只要用戶聯絡對方，便有機會被要求下載惡意軟件。若用戶向對方透露，或在釣魚網站上輸入個人資料，黑客可能會藉此盜取用戶資料作不法用途，如偽冒他人身份借錢。

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）提醒用戶要小心閱讀陌生訊息，不要向可疑人士提供敏感資料，即身份證和出生日期等。亦要小心保管和自己有關的相片和影片，必要時可封鎖來歷不明的聯絡人。

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使用「防騙視伏器」助檢查

如果用戶對招聘訊息生疑，應直接致電有關公司查詢。亦能使用一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」協助檢查可疑訊息。

責任編輯：歐朗欣

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