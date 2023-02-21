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【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐去年稅前少賺7% 擬今季起復派季息 一文即看滙豐業績重點（不斷更新）
股市 13:21 2023/02/21
HSBC滙豐 （00005） 公布2022年業績，去年列帳基準稅前利潤175.3億美元，按年少7.3%，宣派末期息每股23美仙，市場預期派每股22美仙。滙豐亦擬自2023年第一季起恢復派發季度股息。本文集合滙豐業績重點，讓讀者更易閱讀。
業績消息：滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期 擬今季起復派季息 賣加國業務後考慮派21美仙特別息
香港區表現：滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35% 預期信貸損失按年增1.8倍
按地區及業務劃分表現：滙豐亞洲區去年稅前多賺12% 歐洲區轉錄虧損 財富管理及個人銀行業務利潤增27%
前景展望：滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場
業務轉型：滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型 目標盡快讓股息回復至疫情前水平
子公司業績：恒生第四次中期息增11.1%至2元 去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？
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