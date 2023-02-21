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【HSBC匯豐業績懶人包】一文看清滙豐業績四大重點 最關注派季息（不斷更新）
HSBC滙豐 （00005） 2022年業績重點：（一）去年列帳基準稅前利潤175.3億美元，按年少7.3%。（二）派息：宣派末期息每股23美仙，市場預期派每股22美仙。滙豐亦擬自2023年第一季起恢復派發季度股息。（三）券商看法：調升目標價。（四）未來焦點：環球經濟衰退憂慮。
本文集合滙豐業績重點，讓讀者更易閱讀：
股息前景：【HSBC滙豐業績】祈耀年：今年首3季派定額息、末季派較高息屬公允預期
券商看法：【大行報告｜滙豐】大摩：滙豐股本回報率提速、目標價升至64.4元 一文看清大行看法（不斷更新）
債務風險：滙豐去年預期信貸損失36億美元 當中13億涉內房 祈耀年：去年底市場情緒消極、額外撥備是明智之舉
業績消息：滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期 擬今季起復派季息 賣加國業務後考慮派21美仙特別息
香港區表現：滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35% 預期信貸損失按年增1.8倍
按地區及業務劃分表現：滙豐亞洲區去年稅前多賺12% 歐洲區轉錄虧損 財富管理及個人銀行業務利潤增27%
前景展望：滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場
業務轉型：滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型 目標盡快讓股息回復至疫情前水平
子公司業績：恒生第四次中期息增11.1%至2元 去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？