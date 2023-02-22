【匯豐股價消息】滙豐ADR創4年高　業績四大重點（不斷更新）

滙豐 （00005） 股價在倫敦及美國預託證券（ADR）創4年高位，因業績佳及派息吸引，滙豐ADR折算收報61.25港元，較港收市價57.6元高6.3%。

====以下為2月21日滙豐消息====

HSBC滙豐 （00005） 2022年業績有四大重點：（一）業績：去年列帳基準稅前利潤175.3億美元，按年少7.3%。（二）派息：宣派末期息每股23美仙，市場預期派每股22美仙。滙豐亦擬自2023年第一季起恢復派發季度股息，管理層預期今年全年派50美仙，接近疫情前的51美元。另外料明年初派特別息。（三）券商看法：調升目標價。（四）未來焦點：環球經濟衰退憂慮。

▲ 【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐去年稅前少賺7% 擬今季起復派季息 一文即看滙豐業績重點（不斷更新）

本文集合滙豐業績重點，讓讀者更易閱讀：

股息前景：

滙豐派息每手全年收1千 兩張派息期票等兌現

【HSBC滙豐業績】祈耀年料全年股息50美仙 達疫情前98%

券商看法：

大摩：滙豐股本回報率提速、目標價升至64.4元 一文看清大行看法（不斷更新）

債務風險：

滙豐去年預期信貸損失36億美元 當中13億涉內房 祈耀年：去年底市場情緒消極、額外撥備是明智之舉

貸款需求：

祈耀年：1月份看到資本回流香港 短期看不到貸款需求有明顯增長

內房撥備：滙豐去年預期信貸損失36億美元 當中13億涉內房 祈耀年：去年底市場情緒消極、額外撥備是明智之舉

業績消息：滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期 擬今季起復派季息 賣加國業務後考慮派21美仙特別息

香港區表現：滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35% 預期信貸損失按年增1.8倍

按地區及業務劃分表現：滙豐亞洲區去年稅前多賺12% 歐洲區轉錄虧損 財富管理及個人銀行業務利潤增27%

前景展望：滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場

業務轉型：滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型 目標盡快讓股息回復至疫情前水平

節省成本：滙豐今年預最高3億美元遣散費 祈耀年：盡量通過自然流失慳成本

子公司業績：恒生第四次中期息增11.1%至2元 去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？