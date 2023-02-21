【業績｜物管股】豐盛生活服務績後升近4%　半年純利升17%、宣派中期息24.5仙（第二版）

▲ 【業績｜物管股】豐盛生活服務績後升近3% 半年純利升17%、宣派中期息24.5仙

豐盛生活服務 （00331） 公布截至去年底止中期業績，純利按年升17.2%至2.8億元，每股盈利按年漲17.3%至0.61元。若撇除政府補助4,500萬元，集團經調整純利為2.3億元，按年升8.7%。豐盛生活全日升3.6%，收報6.04元。收入按年增10.8%至37.1億元，宣派中期股息24.5仙，去年同期為20.9仙，按年增17.2%，派息率為40.2%。

豐盛生活截至12月底未完成合約增20%至127億元，創新高，以2022年收入69億元計，相當於2年合約量。行政總裁林煒瀚表示，集團將「持之以恆」投標，以技術爭取更多政府合約，因中標並非單看價錢。毛利率方面，整體毛利率按年跌0.4個百分點至14.4%，林煒瀚表示，毛利率按年相若，歸因合約需衡量市場、地區及工資，將維持一貫政策，相信合約量增加有利整體毛利率。

近日中港通關，陳祖偉表示未見勞工短缺，集團較去年6月增加800名員工，集團將持續透過以人為本應對，去年推出針對高管及前線員工培訓，錄逾2.6萬工時。林煒瀚則指通關對業務未見負面影響，旗下場地及展覽等服務則有帶動，疫情仍未完結，預期疫後社會對清潔及消毒服務仍有需求。

林煒瀚對集團核心三大板塊同樣看好，預期均有穩定增長，業務間達至互補關係。集團5年間經過3次收購合併轉型至綜合生活服務後，市值從10億元增至27億元，重申收購需考慮業務性質及協同效果。以業務收入劃分，綜合生活服務收入按年升16.2%至18.5億元；機電工程服務收入按年升6.3%至15億元；物業及設施管理服務收入按年升3.9%至3.6億元。

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記者：伍鍵文、宋佩恩