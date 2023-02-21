【業績｜物管股】豐盛生活服務績後升近3%　半年純利升17%、宣派中期息24.5仙

▲ 【業績｜物管股】豐盛生活半年純利升17% 宣派中期息24.5仙

豐盛生活服務 （00331） 公布截至去年底止中期業績，純利按年升17.2%至2.8億元，每股盈利按年漲17.3%至0.61元。若撇除政府補助4,500萬元，集團經調整純利為2.3億元，按年升8.7%。

豐盛生活服務午後升2.9%，報6元，截至下午2時02分，成交額錄得297萬元。

期內，集團收入按年增10.8%至37.1億元，宣派中期股息24.5仙，去年同期為20.9仙，按年增17.2%，派息率為40.2%。

以業務收入劃分，綜合生活服務收入按年升16.2%至18.5億元；機電工程服務收入按年升6.3%至15億元；物業及設施管理服務收入按年升3.9%至3.6億元。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【券商點睇】光大證券：基礎物管增長穩健 碧桂園服務估值吸引

【物管股】華潤萬象生活高開3% 派特別息、每股0.4069元 一手賬面袋81元

記者：伍鍵文