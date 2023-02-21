俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）周一（20日）公布數據，指俄羅斯去年全年國内生產總值（GDP）收縮2.1%低於預期，主因是大宗商品出口有助減輕西方對俄制裁的影響。

34國敦促國際奧委會 禁俄與白俄運動員參加巴黎奧運 【下一頁】

西方首次實施對俄制裁時，市場唱淡俄羅斯經濟，曾預測俄羅斯GDP料大幅收縮10%。俄羅斯當局去年秋季預計全年GDP會收縮3%，總統普京（Vladimir Putin）上月也預測收縮幅度達2.5%，但最終低於預期。

Rosstat指，該國的批發、零售貿易、製造業和運輸業受最嚴重影響，至於採礦業、農業、建築業和款待行業均錄得增長。

不過當地工廠因應戰爭持續為俄軍生軍備，有助緩和當地工業生產的下滑幅度，軍事安全和公共行政方面去年增長4.1%。

石油、天然氣、肥料等大宗商品出口的全球價格上升，也有助提高俄羅斯的出口收入。

拜登訪基輔之行高度保密 華府承認事前有知會俄方 【下一頁】

不過制裁料為俄羅斯帶來更長期經濟影響，西方限制俄羅斯進口芯片等高科技產品將阻礙俄羅斯製造業發展。

再加上西方企業撤資下，俄羅斯欠缺西方投資與技術，油田的產量隨後有可能下降，收入也會減少。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲