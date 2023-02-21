【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區去年稅前多賺12%　歐洲區轉錄虧損　財富管理及個人銀行業務利潤增27%

HSBC滙豐 （00005） 2022年業績顯示，亞洲續成集團列賬基準除稅前利潤最大的地區，去年除稅前利潤137.2億美元，按年增12%，佔集團除稅前利潤78.3%，比率按年增13.5個百分點。歐洲轉錄得除稅前虧損4.2億美元，去年該區錄稅前利潤37.8億美元。中東及北非稅前利潤17億美元，按年增19%，佔集團除稅前利潤9.7%，比率按年增2.2個百分點。

北美洲稅前利潤16.7億美元，按年增21.3%，在整體集團除稅前利潤佔比9.5%，比率按年增2.2個百分點。拉丁美洲稅前利潤8.5億美元，在整體集團除稅前利潤佔比4.9%，比率按年增4.5個百分點。

倘按業務劃分，集團大部分業務去年經調整除稅前利潤都錄得增長，財富管理及個人銀行經調整除稅前利潤85.3億美元，按年增27%，工商金融業務稅前按年多賺24.3%至77.2億美元，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場多賺7.9%至54.5億美元。唯獨企業中心按年少賺11.8%至23.2億美元。

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編輯：胡學能