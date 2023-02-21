  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區去年稅前多賺12%　歐洲區轉錄虧損　財富管理及個人銀行業務利潤增27%

股市 13:30 2023/02/21

分享：

分享：

HSBC滙豐 （00005） 2022年業績顯示，亞洲續成集團列賬基準除稅前利潤最大的地區，去年除稅前利潤137.2億美元，按年增12%，佔集團除稅前利潤78.3%，比率按年增13.5個百分點。歐洲轉錄得除稅前虧損4.2億美元，去年該區錄稅前利潤37.8億美元。中東及北非稅前利潤17億美元，按年增19%，佔集團除稅前利潤9.7%，比率按年增2.2個百分點。

北美洲稅前利潤16.7億美元，按年增21.3%，在整體集團除稅前利潤佔比9.5%，比率按年增2.2個百分點。拉丁美洲稅前利潤8.5億美元，在整體集團除稅前利潤佔比4.9%，比率按年增4.5個百分點。

倘按業務劃分，集團大部分業務去年經調整除稅前利潤都錄得增長，財富管理及個人銀行經調整除稅前利潤85.3億美元，按年增27%，工商金融業務稅前按年多賺24.3%至77.2億美元，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場多賺7.9%至54.5億美元。唯獨企業中心按年少賺11.8%至23.2億美元。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐去年稅前少賺7%　擬今季起復派季息　一文即看滙豐業績重點（不斷更新）

【HSBC滙豐業績】滙豐午後轉升近1%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息

【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35%　預期信貸損失按年增1.8倍

編輯：胡學能

港股 拉丁美洲 北美洲 歐洲 亞洲 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐業績】滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型　目標盡快讓股息回復至疫情前水平

下一篇文章

【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【港股市況】滙豐績後破頂再轉跌2%、恒生升逾3%　京東挫7%　恒指午後跌近300點穿50天綫（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後破頂再轉跌2%、恒生升逾3%　京東挫7%　恒指午後跌近300點穿50天綫（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款