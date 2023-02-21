▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35% 預期信貸損失按年增1.8倍

HSBC滙豐 （00005） 公布去年業績，若單計香港區業務，去年全年未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為161.6億美元，按年升11.7%，以稅前基準計，滙豐香港賺62.1億美元，按年升4.9%。

與滙豐全集團季度列帳稅前盈利175.3億美元計，香港業務貢獻35.4%。滙豐集團整體業績報道，可見【下一頁】

以收入種類劃分，滙豐香港淨利息收入按年升36.6%至99.3億美元，其他經營收入為33.2億美元，按年升0.8%，而淨費用收入為29.1億美元，按年跌近25.4%。

滙豐香港去年預期信貸損失ECL與其他信貸減值達16.8億美元，按年多約1.8倍，而去年第四季則為7.58億美元，按年增57.9%，按季亦增五成。

去年末季稅前利潤大增3倍

去年第四季受惠淨利息收入上升，滙豐香港未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為49.5億美元，按季升16.9%，按年升60.6%，稅前利潤為20.6億美元，按年大增3倍。

以收入種類劃分，滙豐香港淨利息收入按年升75.6%至32.3億美元，其他經營收入為10.9億美元，按年升1.4倍，而淨費用收入為6.25億美元，按年跌近兩成。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場

【業績│銀行股】恒生第四次中期息增11.1%至2元 去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半 預期信貸損失按年增12倍

編輯：姚卓然