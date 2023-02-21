  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35%　預期信貸損失按年增1.8倍

股市 12:54 2023/02/21

分享：

分享：

【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35%　預期信貸損失按年增1.8倍

HSBC滙豐 （00005） 公布去年業績，若單計香港區業務，去年全年未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為161.6億美元，按年升11.7%，以稅前基準計，滙豐香港賺62.1億美元，按年升4.9%。

與滙豐全集團季度列帳稅前盈利175.3億美元計，香港業務貢獻35.4%。滙豐集團整體業績報道，可見【下一頁

以收入種類劃分，滙豐香港淨利息收入按年升36.6%至99.3億美元，其他經營收入為33.2億美元，按年升0.8%，而淨費用收入為29.1億美元，按年跌近25.4%。

滙豐香港去年預期信貸損失ECL與其他信貸減值達16.8億美元，按年多約1.8倍，而去年第四季則為7.58億美元，按年增57.9%，按季亦增五成。

去年末季稅前利潤大增3倍

去年第四季受惠淨利息收入上升，滙豐香港未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為49.5億美元，按季升16.9%，按年升60.6%，稅前利潤為20.6億美元，按年大增3倍。

以收入種類劃分，滙豐香港淨利息收入按年升75.6%至32.3億美元，其他經營收入為10.9億美元，按年升1.4倍，而淨費用收入為6.25億美元，按年跌近兩成。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀　經濟衰退憂慮主導市場

【業績│銀行股】恒生第四次中期息增11.1%至2元　去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

編輯：姚卓然

 

港股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績│銀行股】恒生績後抽升逾3%　第四次中期息增11.1%至2元　去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

下一篇文章

【日本經濟】黑田東彥料通脹上升及勞動力偏緊將推高工資 關注日圓走勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款