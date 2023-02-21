【滙豐控股5】滙豐去年稅前少賺7%符預期 毎股派末期息0.23美元 擬復派季息及明年初派特別息

滙豐控股(00005) 公布去年業績。集團去年列賬基準除稅前利潤減少7%⾄175億美元，為市場預期介乎148.49億至176.86億美元範圍的上限。集團同時宣布派發第⼆次股息每股0.23美元，高於預期。2022年每股合共派息0.32美元。鑑於集團⽬前的回報趨勢，集團將2023及2024年的派息率定為50%，當中並無計及主要重⼤項⽬，並提前於今年5⽉公布第⼀季業績時， 考慮視乎適當的資金水平進行回購，集團亦擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息。下午開市，滙豐由跌轉升0.1%報58.8元。

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滙豐又表示，在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途。任何有關潛在股息的決定將於交易完成後作出，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付，屆時將會公布紀錄⽇期及其他相關資料詳情。集團預期將把尚餘的額外過剩資本分配⾄內部增⻑及投資機遇，同時可能在現有股份回購計劃外進行額外的股份回購。

期內，滙豐列賬基準收入增加4%，升⾄517億美元，乃受淨利息收益強勁增⻑和環球銀行及資本市場業務旗下的環球外匯業務收入增加所帶動。淨利息收益率為1.48%，上升28個基點，反映利率上升。普通股權⼀級資本比率為14.2%，下跌1.6個百分點。鑑於集團增⻑及轉型計劃的效應，加上全球加息影響，滙豐有信⼼⾃2023年起實現平均有形股本回報率⾄少達到12%的⽬標。並且繼續看好收入前景。根據現時市場對環球央⾏利率的共識，預期2023年的淨利息收益將至少達到360億美元。

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