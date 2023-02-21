  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀　經濟衰退憂慮主導市場

股市 12:31 2023/02/21

分享：

分享：

【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀　經濟衰退憂慮主導市場

HSBC滙豐 （00005） 主席杜嘉祺指，不同經濟體目前雖各面對挑戰，但2023年仍然蘊藏不同的機遇，他整體對2023年下半年的環球經濟保持樂觀，但由於俄烏戰事持續，加上對經濟衰退的憂慮於來年大部分時間仍會主導市場，因此仍存在很大程度的不確定性。

滙豐經濟師預測中國2023年國內生產總值將會增加5%，杜嘉祺表示，重新通關應會令香港及整個大灣區受惠，預期經濟將會強勁復甦。亞洲經濟整體上相當穩健，並有望於今年稍後時間強勁反彈，而且區內幾乎所有經濟體的產出現已收復疫情期間的失地，甚至高於2019年的水平。

滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息【下一頁】

中東經濟體於2022年表現強勁，杜嘉祺預期，這個趨勢將於2023年持續，因為區內經濟體正進行重要改革，務求實現轉型、多元化及經濟增長。該行注意到中東客⼾與亞洲經濟體之間雙向聯繫的需求非常殷切，並且與日俱增。 相比之下，歐洲（包括英國）正面臨能源價格上漲的挑戰。

即使經濟陷入衰退　程度應屬相對輕微

能源價格上漲推高通脹，杜嘉祺認為，這必須以加息來應對，這部分是由於俄烏戰事所致，以上種種因素導致生活成本危機及經濟更趨不確定，但該行預料即使經濟陷入衰退，程度應屬相對輕微。美國經濟具體表現相當穩健，硬著陸機會不大，而且部分經濟學家認為，美國通脹可能已經見頂，並普遍預期可避過衰退，預計美國將可為環球2023年本地生產總值增長作出重要貢獻。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關

相關文章：【業績│銀行股】恒生第四次中期息增11.1%至2元　去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

編輯：陳韻妍

港股 杜嘉祺 經濟衰退 經濟 GDP 加息 香港 美國 中國 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【日本經濟】黑田東彥料通脹上升及勞動力偏緊將推高工資 關注日圓走勢

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中國聯塑 　並分析受壓股華能國際電力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌2%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款