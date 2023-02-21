▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場

HSBC滙豐 （00005） 主席杜嘉祺指，不同經濟體目前雖各面對挑戰，但2023年仍然蘊藏不同的機遇，他整體對2023年下半年的環球經濟保持樂觀，但由於俄烏戰事持續，加上對經濟衰退的憂慮於來年大部分時間仍會主導市場，因此仍存在很大程度的不確定性。

滙豐經濟師預測中國2023年國內生產總值將會增加5%，杜嘉祺表示，重新通關應會令香港及整個大灣區受惠，預期經濟將會強勁復甦。亞洲經濟整體上相當穩健，並有望於今年稍後時間強勁反彈，而且區內幾乎所有經濟體的產出現已收復疫情期間的失地，甚至高於2019年的水平。

中東經濟體於2022年表現強勁，杜嘉祺預期，這個趨勢將於2023年持續，因為區內經濟體正進行重要改革，務求實現轉型、多元化及經濟增長。該行注意到中東客⼾與亞洲經濟體之間雙向聯繫的需求非常殷切，並且與日俱增。 相比之下，歐洲（包括英國）正面臨能源價格上漲的挑戰。

即使經濟陷入衰退 程度應屬相對輕微

能源價格上漲推高通脹，杜嘉祺認為，這必須以加息來應對，這部分是由於俄烏戰事所致，以上種種因素導致生活成本危機及經濟更趨不確定，但該行預料即使經濟陷入衰退，程度應屬相對輕微。美國經濟具體表現相當穩健，硬著陸機會不大，而且部分經濟學家認為，美國通脹可能已經見頂，並普遍預期可避過衰退，預計美國將可為環球2023年本地生產總值增長作出重要貢獻。

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編輯：陳韻妍