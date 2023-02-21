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【網絡詐騙】港現加密貨幣交友騙案　專家：騙徒變得不擇手段

科技 14:00 2023/02/21

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Sophos近日發布《被糊弄的金礦：剖析虛假黃金市場的殺豬盤騙局》研究報告寨，分析總部設於香港的騙局，並解釋騙徒如何以複雜的技術增加目標受騙的機會。

加密貨幣對犯罪份子來說，向來都是一筆極度寶貴的財富，正因如此，網絡世界依然有大量加密貨幣騙案，而且騙徒的手法更是陳出不窮。近日網絡安全公司Sophos就揭示，兩宗規模龐大且仍在進行的「殺豬盤」騙局，當中涉及虛假黃金交易市場騙局的騙徒位於香港，而另一宗與中國犯罪組織有聯繫的騙局則位於柬埔寨，騙徒成功於短短一個月內已加密貨幣騙取50萬美元。

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Sophos近日發布《被糊弄的金礦：剖析虛假黃金市場的殺豬盤騙局》研究報告寨，分析總部設於香港的騙局，並解釋騙徒如何以複雜的技術增加目標受騙的機會。兩宗騙局之中，騙徒分別直接透過Twitter和文字訊息聯絡Sophos首席威脅研究員Sean Gallagher，而並非透過傳統的交友軟件鎖定受害人。

持續更新網域　避免遭監管機構停用

Gallagher與其中一名假扮成40歲香港女性的騙徒於Twitter上經歷3個月的互動，及後該騙徒試圖引誘他把對話轉移至WhatsApp，並聲稱她與前高盛的分析師「Uncle Martin」有緊密關係，務求說服Gallagher於虛假黃金交易市場中投資。當Gallagher答應後，便被帶往一個企圖複製合法提供外匯和商品交易服務的日本銀行「Mebuki Financial」的網站。

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Gallagher解釋，當受害人在虛假的Mebuki網站上「註冊」，不法分子便可以利用內含惡意程式碼的盜版交易應用程式 (MetaTrader4) 騙取金錢。此外，他們亦持續更新用於網上詐騙的基礎設施，以避免遭監管機構所停用。 

他續指，發現該騙局時，團隊已把騙徒於香港所採用的網域名稱和IP地址標記為惡意，然而他們已把詐騙行動隨即轉至新網域，可見上述兩宗騙局仍在進行且難以制止。他認為，最好的防禦措施則是讓公眾意識到這些詐騙案例，並呼籲大眾應提高對陌生訊息的警惕，包括：交友軟件或社交媒體接收的任何訊息。

【網絡安全】香港資安事故4年來首次上升　按年升9%殭屍網絡烕脅最大

責任編輯：曾曉汶

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