【Outlook故障】Outlook過濾系統失靈　垃圾郵件轟炸用戶郵箱

▲ Outlook再次出現故障，垃圾郵件過濾系統失靈，大量垃圾郵件被傳送到用戶的收件箱。

微軟（Microsoft）電郵系統Outlook近期頻繁出現事故，波及眾多用戶。昨（20日）Outlook再次出現故障，垃圾郵件過濾系統失靈，大量垃圾郵件被傳送到用戶的收件箱。

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美國科技新聞及媒體網絡《The Verge》的資深編輯Tom Warren昨在網站撰文指，自己一覺醒來，發現Outlook的收件箱收到超過20封垃圾郵件，且接下來每一小時便會收到新的垃圾郵件。他表示大批歐洲Outlook用戶都面對相同情況，有人更到Twitter 投訴事件。

Tom Warren對今次故障感失望，認為所收到的郵件顯然是垃圾訊息，並提醒用戶可以暫時關閉有連結Outlook帳號的電郵應用程式的通知，免受滋擾。

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另外，是次系統失靈並不是Microsoft近期內首次事故。在一個月前，用戶無法使用Microsoft Outlook和Teams網站。而兩周前，Outlook在北美的伺服器出現中斷，用戶無法查收電子郵件，甚至連接到Outlook網頁。

根據Microsoft 服務健康情況網頁數據，公司已解決是次故障，Outlook服務回復正常。

責任編輯：歐朗欣

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