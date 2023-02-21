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34國敦促國際奧委會 禁俄與白俄運動員參加巴黎奧運

環球社會熱點 12:06 2023/02/21

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34個國家周一（20日）發表聯合聲明，指國際奧委會（IOC）須就中立身份參賽提供更清晰明確的定義，並敦促IOC全面禁止俄羅斯與白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運。

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IOC曾表示，會探索一條讓俄羅斯和白俄運動員以中立身份參加巴黎奧運的途徑。

不過包括東道主法國在内的34國指，不少烏克蘭運動員因戰亂無法訓練、流離失所甚至喪生，出於公平及團結需要，認為無實際理由擺脫對俄羅斯及白俄運動員的禁賽令。

雖然各國允許俄羅斯與白俄國民以中立身份參賽，但條件是確保這批運動員明顯不代表其國家參賽。

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34國認為俄羅斯與白俄的體育和政治有緊密聯繫，憂慮兩國運動員在直接得到國家資助下，以中立身份參加奧運的可行性不大，也憂慮俄羅斯運動員與軍方的緊密聯繫和隸屬關係。

聲明也指中立身份參賽模式欠缺明確性和具體細節，因此34國不同意俄羅斯和白俄運動員獲准重新參賽。

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責任編輯：鄭錦玲

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