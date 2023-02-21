【業績│銀行股】恒生績後抽升逾3%　第四次中期息增11.1%至2元　去年純利減少27%、受累預期信貸損失增1.7倍

▲ 【業績│銀行股】恒生第四次中期息增11.1%至2元 去年純利減少27%

由於預期信貸損失增加以反映內地商業房地產行業借款人有較高風險，恒生銀行 （00011） 純利減少27%至101.65億元，第四次中期息按年增加11.1%至2元；全年派息4.1元，按年減少19.6%。若將下半年業績與上半年比較，恒生下半年純利上升16%。

恒生績後抽升3.3%，報128元。

恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增1.7倍

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，預期信貸損失變動按年大幅增加172%，主要與內地商業房地產有關，而過去兩

年的轉變凸顯了此方面之風險，因此恒生需要調增預期信貸損失撥備，再加上人壽保險業務投資組合內之股票部分表現欠佳，以及利率上升帶來之貼現影響，負面市況變動調整達31億元，是導致純利下跌的兩大原因。若撇除人壽保險業務投資組合帶來的影響，扣除預期信貸損失變動前的營業收入淨額按年增長12%。

預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年上升1.7倍至48.19億元。截至去年底，總減值貸款對總客戶貸款之比率為 2.56%，而於2022年6月底及2021年底，則分別為1.92%及1.04%。

恒生去年淨利息收益率擴闊28個基點至1.77%

恒生去年淨利息收入增長22%至289.81億元，淨利息收益率擴闊28個基點，至1.77%。其中，2022年下半年的淨利息收入較上半年增加35%至166.25億元。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增加2%至339.72億元，因受淨利息收入增長22%所帶動，惟部分增幅被市況不利拖累人壽保險業務投資組合，以及投資氣氛轉弱令投資分銷收入下跌，導致非利息收入減少所抵銷。2022年下半年的扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額為190.28億元，較上半年增長27%。

恒生去年平均普通股股東權益回報率按年下跌2.2個百分點至5.5%。

截至去年底，恒生普通股權一級資本比率為15.2%，一級資本比率為16.8%，總資本比率為18.1%；成本效益比率提高0.9個百分點至43.5%。

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編輯：陳韻妍