【美團3690】美團挫4%　巴克萊料美團增長潛力見頂、外賣行業競爭加劇

▲ 【美團3690】巴克萊料美團增長潛力見頂、外賣行業競爭加劇

巴克萊分析師邵炯表示，隨著規模1,450億美元外賣行業的競爭加劇，美團 （03690） 這家中國外賣巨頭的成長已經見頂，予「減持」評級，目標價為125.06元。美團跌4.1%，收報139.8元，創近三個月低位。

邵炯接受彭博採訪時表示，其他公司將開始搶奪美團的市場佔有率，特別是在該行業缺乏成長的情況下。中國的外賣市場縱然享受到疫情封控期間的激增需求，但他認為，鑒於中國已經重新開放，該行業目前成長潛力有限。隨著包括字節跳動在內的其他科技公司進軍外賣業務，行業競爭也在加劇。

美團將繼續「跑輸同業」

他指，從全球經驗來看，美團將繼續「跑輸同業」，因為一來取消防疫限制會抑制對外賣的需求，二來隨著虧損加劇和成本上升令投資者望而卻步，三來歐洲外賣公司跑贏全球的漲勢在去年迅速逆轉。

美團虧損近兩年後，去年第三季度實現了季度盈利，對於公司的利潤正在改善，邵炯表示將等待美團即將發布的業績，從中尋找有關其基本面的線索。他對美團創造和呈現的真正基本價值有些懷疑，「公司肯定帶來了一些價值，但他們帶來的價值是否值數千億美元的市值呢？我明顯對此表示懷疑。」

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【美團3690】美團跌2% 美團外賣殺入香港 招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI

【京東9618】京東挫7%失守200關 據報擬3月初推百億補貼活動 向拼多多開戰

編輯：姚卓然