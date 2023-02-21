【旅遊業復甦】港人外遊意慾報復式爆發　行李箱生意開關後月增5成

隨着疫情放緩，各地防疫措施陸續鬆綁，旅遊業界和相關產業的前景重現曙光。旅遊優惠平台Klook（客路）的數據顯示，自本月14日宣布台灣昨（20日）向香港全面開關後，該平台有關台灣商品的瀏覽量，已較前一周同期急升近4.5倍。

【旅遊消費】旅遊澳門調查 港人愛美食與休閒娛樂活動

有售賣行李箱的店主表示，自去年10月開始，店舖生意每月都有近50%按月增長。有售賣「Wi-Fi蛋」的店主亦指，自日本開關，租借日本用的Wi-Fi蛋的查詢和下單量都上升3成。至於專門售賣戶外用品的店主，仍樂觀預期在遊客區的實體店，於未來6個月的生意或有5至10%增長。

冀「Hello Hong Kong」推廣助振復甦

專門售賣行李箱及周邊產品的Suitcase Club Limited，其創辦人Andy Lau表示，自去年10月起，店舖生意每月都有意想不到近50%的按月增長。然而Andy慨歎，未料及中港通關步伐突然加快，低估了約10至20%的需求，未能飲盡頭啖湯。客人現時消費平均單價700至800元，主要購買行李箱及周邊產品。Andy預計客人是經歷疫情後衞生意識提高，「喼套」成為了周邊產品新寵。不過，現時客路主要是外遊港人為主，尚未見到許多內地或外國遊客。他希望在類似「Hello Hong Kong」的推廣下，香港旅遊業及相關產業得以進一步提振。

此外，專門售賣Wi-Fi蛋的「爽WiFi」財務總監林先生指出，自日本開關起，租借日本用的Wi-Fi蛋的查詢和下單量都上升3成。現時最多客人查詢是日本用的Wi-Fi蛋，其次是泰國和歐洲。林先生相信，台灣正式開關之後，租借Wi-Fi蛋的生意會繼續上升。惟業務競爭非常大，除了有很多同業競爭者，外遊SIM卡亦逐漸取代Wi-Fi蛋。他又指，現時的目標顧客是需要Wi-Fi蛋連接多部隨身裝置的商務客，及後的銷售和宣傳策略也會因此而相應調整。

去庫存問題或礙短期銷售

O2O（綫上到綫下）戶外用品專賣店保捷行（Protrek）創辦人兼行政總裁梁偉倫（Whelan）表示，遊客區（例如海港城）實體店在未來6個月的生意，期望有5至10%增長，需求上升最明顯的是衣服類產品，例如羽絨、雪褸等；滑雪鏡亦迎來逾2年來「零的突破」。公司現正做開倉優惠，由於要處理去庫存問題，積壓逾3年的貴價貨品也逃不過宿命，「原價2,000元1件，現價賣499，真的蝕住做！」然而，其團隊似乎捉到在YouTube做推廣的竅門，由初時一至五千人次瀏覽量，「谷」至最近的2.9萬人次。

後疫情時代港人旅遊習慣改變

低成本旅遊情報網Flyday共同創辦人Herman Yip稱，疫情後，港人的外遊習慣已有改變。疫情之前會以「機票+酒店」套票形式預訂，惟現在已將兩者分開預訂，並且透過旅遊優惠平台例如Klook、KKday等預訂「當地旅遊體驗」（Local Travel Experience）加入旅程中。Herman又指，香港遊客的外遊日數亦有20%上升，部分是為了在目的地Staycation。

【物流復常】疫情放緩助物流復常 美零售商有望煞停加價潮

作者：楊嘉軒