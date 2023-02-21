▲ 【大行報告│濠賭股】大摩：市場調高盈測及估值倍數將成濠賭股新催化劑 調升多隻股份目標價及評級

濠賭股去年急升，摩根士丹利指，復常對濠賭股帶來的利好已完結，濠賭股經過強烈反彈後，目前正處於整固期，預期2月份博彩收入（GGR）按年增長40%至50%，升幅較1月份的80%放慢，但預計未來12個月，市場對濠賭股的盈利預測及長期估值倍數將會向上調高，因此該行調升多隻濠賭股目標價及評級。

大摩指，濠賭股2023/2024年賭收料分別增長31%及14%，較市場普遍預測為高，該行對濠賭股2023/2024年息稅攤銷前盈利（EBITDA）預測，亦分別較市場估計高30%及17%。大摩調高濠賭股2023/2024年EBITDA約70%及6%。

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濠賭股2024年EBITDA率約28.5%

該行預期，濠賭股2024年EBITDA率約28.5%，較2019年高500點子，主要由組合改善帶動，抵銷成本上升、稅收增加及賭場租金上升影響，而非博彩開支增加導致投資資本回報率下降的因素並不太重要。

大摩稱，截至2019年止過去10年，濠賭股估值相當於EV/EBITDA約12.8倍，淨負債/EBITDA約0.5倍，目前淨負債/EBITDA約2.4倍，企業短期持續降低槓桿，相信淨負債會下降，而隨賭牌風險消除，加上中場收入佔比提高，相信可帶動股價有45%潛在上升空間。

市場低估美高梅中國提高或維持市佔率的能力

大摩認為，中場市佔率變化，主要視乎賭場的執行力、品牌質素、中場賭桌數目、酒店房間數目及質素等，目前市場低估美高梅中國 （02282） 提高或維持市佔率的能力，故此調高美高梅評級，由「減持」連升兩級至「增持」，並降低澳博 （00880） 評級至「減持」。

該行續看好金沙中國 （01928） 多於銀河娛樂 （00027） ，即使踏氹第三期即將落成或成銀娛股價催化劑。新濠博亞（美：MLCO）估值仍然偏低，而新濠影滙第二期落成將提高上升空間。

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編輯：陳韻妍