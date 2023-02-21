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濕疹痕癢不適 需關注睡眠及情緒健康

都會情報 11:40 2023/02/21

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左起：皮膚科專科醫生胡惠福醫生，濕疹患者蘇先生。

濕疹在港常見，早前有大學研究顯示，本港學童患濕疹病例有上升趨勢。皮膚科專科醫生胡惠福醫生指出，現時導致濕疹的原因未明，成因可能與遺傳、致敏源，食物中的蛋白質有關。而濕疹所引起的皮膚不適亦會影響患者睡眠、情緒及社交。

濕疹的症狀一般包括：皮膚痕癢、呈乾燥、有出水現象、脫屑、患處皮膚變厚，變粗等等。胡醫生指示，濕疹嚴重患者，其皮膚痕癢症狀會影響睡眠質素，難以入睡。有研究指出，62.9%患者因濕疹帶來的痕癢問題，每天可長達12小時以上，而且痕癢的程度不一。在5-D痕癢量表中，有接近七成患者表示難以入睡，不時或經常在半夜醒來。在濕疹量表中，有55%表示每星期有五至七晚難以入睡。

此外，濕疹亦會影響情緒及社交。胡醫生指出，有研究顯示，成年濕疹患者患有焦慮症或抑鬱症的風險高2.5至三倍；亦有成年濕疹患者亦曾因外貌而避免社交活動、影響他們建立人際關係及性健康，甚至對性行為產生負面影響。

現年29歲的蘇先生，嘗試過多種方法治療濕疹，包括生物製劑、中醫等治療，惟成效並不顯著。直至近年開始使用口服JAK抑制劑，在服用兩天後已經止痕，亦因而減少抓癢次數，皮膚出水的情況得以控制。他感慨終於可以一睡到天光，半夜不用再因痕癢而醒來。

（特約）

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