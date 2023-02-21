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【6G網絡】南韓擬2028年啟動6G網絡服務　比預定計畫提早兩年

科技 16:30 2023/02/21

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南韓科學技術情報通信部宣布，計畫在2028年啟動6G網絡服務，比原訂計畫提前兩年。

南韓作為全球第一個啟動5G網絡的國家，6G網絡的佈局和部署自然也不甘後人。當時南韓開通商用5G後，南韓電信商便立刻開展6G通訊研究。經過接近4年時間，近日南韓科學技術情報通信部宣布，計畫在2028年啟動6G網絡服務，比原訂計畫提前兩年。

【MWC2023】Nokia預告將於MWC　夥DOCOMO、NTT展示6G新技術

【6G技術】中興料2030年啟用6G　最高網速達1,000Gbps

綜合韓媒報道，南韓科學技術情報通信部昨（20日）表示，該國計畫在2028年推出6G網絡服務。在「K-Network 2030」計畫下，南韓政府將透過確保6G技術、改革以軟件為基礎的新世代行動網路、以及強化網絡供應鏈，從而達到提早兩年啟動6G商用服務的目標，確保早日佔據未來無線網絡的主宰地位。

南韓科學技術情報通信透露，目前正進行價值6,253億韓元（約37億港元）的核心6G技術研發項目的可行性研究。同時也鼓勵當地企業在國內生產6G科技所需的原料、零件和設備，和發展開放無線接取網路（Open RAN），共同達成目標。

【三星芯片】三星擬2027年量產1.4納米芯片　滿足AI及6G需求

責任編輯：曾曉汶

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