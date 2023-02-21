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倫敦將為小學生提供1年免費午餐 助應對生活成本危機

環球社會熱點 11:31 2023/02/21

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英國生活成本危機持續，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）宣布9月起，將為所有小學生提供為期一年的免費午餐。計劃料耗資1.3億英鎊（約12.26億港元），旨在協助因生活成本危機陷入困境的家庭。

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英格蘭現時規定，只有來自計算社會福利前及稅後年收入低於7,400英鎊（約7萬港元）家庭的兒童，才合資格在學校享用免費午餐。

食品基金會（Food Foundation）數據指，當地料有80萬兒童生活在貧困中，但不符合享用免費午餐的條件。

政府會動用額外商業稅收入資助免費午餐計劃，約27萬名小學生受惠，每個學童所屬家庭可節省440英鎊（約4,150港元）開支。

簡世德指當局了解到，有父母節衣縮食騰出開支讓子女飽腹，也有學童要在學校假裝用膳避免尷尬等情況。當局能做的就是，保障所有學童在下一學年開始，最少一年內都可享用免費午餐。

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簡世德透露他求學時曾享用免費午餐，明白學童或感到尷尬及羞恥，免費午餐普及化就可避免尷尬及污名化。簡世德亦引用研究指，投資免費學校午餐將在20年內，為社會帶來24.5億英鎊（約231億港元）的淨經濟效益。

責任編輯：李俊儀

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