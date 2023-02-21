【AI攻入法律界】Allen & Overy 引入聊天機械人　成法律界之首

▲ A&O將引入名為Harvey的聊天機械人至旗下43間事務所，成魔術圈中首間使用AI處理案件的事務所。

人工智能（AI）繼續風靡全球，更被廣泛應用至越來越多範疇。近日，英國五大律師事務所之一的 Allen & Overy (A&O)宣布與初創公司Harvey合作，將引入該公司研發的AI聊天機械人，以協助律師處理各種法律事務。

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A&O將引入名為Harvey的聊天機械人至旗下43間事務所，成魔術圈中首間使用AI處理案件的事務所。此舉主要為減輕律師事務所面臨的壓力，期望用科技更靈活且有效地完成工作，並抵消初級員工近年不斷上漲的工資。

A&O巿場創新部主管 David Wakeling 指，Harvey會是「改變遊戲規則的工具」，因它能在多個範疇以不同語言工作，有着前所未見的智慧和效率。

Wakeling亦指Harvey在試用期內成效顯著。自去年11月開始，已有3,500名律師向Harvey提出近4萬個問題，全是和客戶有關的事務。

對答自然 惟仍須小心過目

儘管Harvey能自然地進行對答，並以數據分析等自動完成仼務，A&O仍強調需要律師「小心過目」其輸出回覆，以避免不準確的答案。

責任編輯：歐朗欣

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