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拜登訪基輔之行高度保密 華府承認事前有知會俄方

環球政治 10:51 2023/02/21

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（20日）突訪烏克蘭首都基輔，為保密行程僅容許兩名記者隨行，並不准使用手提電話。華府也承認拜登到訪基輔前，曾知會俄羅斯克里姆林宮。

拜登突訪基輔6小時 晤澤連斯基後轉往波蘭（第三版） 【下一頁】

拜登周日（19日）凌晨秘密乘坐專機由美國華盛頓飛往波蘭，然後乘坐10小時火車秘密前往烏克蘭。直至拜登完成訪問行程離開烏克蘭後，美方官員及隨行記者才披露行程細節。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指，華府為了消除衝突，在拜登出發到基輔前數小時就已知會俄方。

不過沙利文以通訊内容敏感性為由，拒絕披露具體内容及俄方的回應。

華府内部也對拜登訪問基輔的行程高度保密，白宮、參謀長辦公室、國家安全委員會、國防部、特勤局及情報部門中僅有極少數官員參與行動安全規劃。

【烏克蘭戰爭】歐盟尋團結成員國聯合購武 望加快購軍備增援助 【下一頁】

拜登今次也縮小隨行團隊規模，至安排沙利文、少數極親密幕僚、一個小型醫療團隊、安全人員和兩名記者。

拜登記者團一般有10多名記者，但今次大部分人只能留在華盛頓，僅有一名報社記者和一名攝影師隨行，也不可帶手提電話。

兩名隨行記者也透露，拜登今次乘坐較小的波音C-32飛機前往波蘭，而非外訪時通常乘坐、較大型的波音747客機。

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責任編輯：鄭錦玲

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