【瑞信股價】瑞信新低　瑞士監管機構據報正審查瑞信主席　去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

▲ 【投行人事】瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

路透引述兩名消息人士指，瑞士金融市場監管局（Finma）正在評估瑞信主席Axel Lehmann去年12月初發表有關瑞信客戶資金流失情況已趨穩定的言論。Finma關注Lehmann及其他瑞信代表向媒體講述客戶贖回資金情況已停止時，是否留意到資金流失實際上仍然持續。

瑞信（瑞士︰CSGN）股價新低，急瀉5%，低見2.6美元。

報道指，Lehmann於去年12月1日接受訪問，指10月時客戶資金顯著流失，但情況已經逆轉，翌日接受另一家媒體訪問時，亦稱資金流走情況已大致停止。瑞信股價於12月2日上升9.3%。

正在評估Lehmann的聲明是否存在誤導

Finma正在評估Lehmann的聲明是否存在誤導，而且他在發表言論前或許未得到正確資訊。

Finma及瑞信均拒絕置評。

根據瑞信早前公布的業績，客戶在上季贖回約1105億瑞郎，金額較市場估計更大。瑞信行政總裁Ulrich Koerner指，逾85%流失資金是在10及11月發生。

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編輯：陳韻妍