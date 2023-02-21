  • 18°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信股價】瑞信新低　瑞士監管機構據報正審查瑞信主席　去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

股市 17:48 2023/02/21

分享：

分享：

【投行人事】瑞士監管機構據報正審查瑞信主席　去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

路透引述兩名消息人士指，瑞士金融市場監管局（Finma）正在評估瑞信主席Axel Lehmann去年12月初發表有關瑞信客戶資金流失情況已趨穩定的言論。Finma關注Lehmann及其他瑞信代表向媒體講述客戶贖回資金情況已停止時，是否留意到資金流失實際上仍然持續。

瑞信（瑞士︰CSGN）股價新低，急瀉5%，低見2.6美元。

報道指，Lehmann於去年12月1日接受訪問，指10月時客戶資金顯著流失，但情況已經逆轉，翌日接受另一家媒體訪問時，亦稱資金流走情況已大致停止。瑞信股價於12月2日上升9.3%。

正在評估Lehmann的聲明是否存在誤導

Finma正在評估Lehmann的聲明是否存在誤導，而且他在發表言論前或許未得到正確資訊。

Finma及瑞信均拒絕置評。

根據瑞信早前公布的業績，客戶在上季贖回約1105億瑞郎，金額較市場估計更大。瑞信行政總裁Ulrich Koerner指，逾85%流失資金是在10及11月發生。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：【投行人事】瑞信新加坡CEO離任　近月多名亞太高層出走

相關文章：【投行業績】瑞信去年淨流出資金約1萬億元、AUM按年減少兩成　料今年錄得巨額稅前虧損（第二版）

相關文章：【投行花紅】瑞信據報通知部分初級和中級員工將分3期支付獎金

編輯：陳韻妍

美股 Axel Lehmann 瑞士 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐績後跌近2%、恒生升3%　京東挫8%、ATM跌4%　恒指跌357點穿50天綫（不斷更新）

下一篇文章

【HSBC匯豐業績懶人包】一文看清滙豐業績四大重點　最關注派季息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【港股市況】滙豐績後跌近2%、恒生升3%　京東挫8%、ATM跌4%　恒指跌357點穿50天綫（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後跌近2%、恒生升3%　京東挫8%、ATM跌4%　恒指跌357點穿50天綫（不斷更新）
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款