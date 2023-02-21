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【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中國聯塑 　並分析受壓股華能國際電力

股市 12:30 2023/02/21

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恒生指數中午收報20679點，跌207點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華潤醫療 （01515） 、中國聯塑 （02128） ，並分析受壓股華能國際電力 （00902） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中國聯塑 　並分析受壓股華能國際電力

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 華能國際電力股份（00902） 華潤醫療（01515） 中國聯塑（02128） 醫療行業 電力 指數期貨 指數 恒生指數 經濟
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