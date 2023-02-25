【醫療科技】泰5G智能醫院　急症患者存活率增

▲ 除了加入AI協助醫療系統外，5G的高頻寬和低延遲，也能支援4K分辨率的視像通訊，提供清晰遙距醫療診症服務，成為建構未來醫院的重要一環。（GSMA）

泰國的人口老化令醫療系統承受巨大壓力，尤其在農村地區，醫療資源分布嚴重不均，每1萬人只有不到兩名醫生；在緊急情況下，有三分之一的病危者，甚至在前往醫院途中死於救護車內。為改善醫療系統效率，泰國公立醫院Siriraj Hospital引入了5G技術，提高急症病人的生存率。

據管理諮詢公司YCP Solidiance數據顯示，隨着老年人口及慢性患病率增加，泰國的家庭醫療保健總支出已由2015年的3,590億泰銖（約817億港元），增長至2019年的4,360億泰銖（約992億港元）。不過，泰國每1,000人只有2.1張病床，低於全球平均水平的2.7張，反映當地沒有足夠醫療資源滿足人口需求。

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夥華為部署 解醫療系統痛點

以上結果也導致泰國的急救死亡率極高，多達三分之一的病危者會在前往醫院途中死於救護車內。為解決當地醫療系統的痛點，Siriraj Hospital與通訊設備製造商華為（HUAWEI）及移動通訊營運商True合作，部署「5G智能醫院」項目。

透過獨立的5G網絡和邊緣運算（Edge Computing）技術，救護車內的醫護人員可於病人送往醫院期間，使用車內的5G高清鏡頭等設備，將病人的實時信息，包括生命體徵和醫療紀錄等，以影片或圖像形式傳送予醫院的醫務人員，為病人提供更可靠的即時治療和救援準備。

Siriraj Hospital院長Visit Vamvanij表示，自部署5G技術以來，急症患者的存活率已大幅提升。他指出：「節省時間就是挽救生命，當病人一到達醫院，每位醫護人員就已經做好充足的準備工夫，知道該怎麼做，才可作出最佳治療。」

遙距診症 持續監測評估健康

醫院內的5G連接還為急症室提供了先進系統，可密切監控住院患者的狀況並通知醫生。Visit Vamvanij稱，醫院的「智能急症室」設有5G醫療推車，醫護人員可透過它安排移動巡房（Mobile Ward Rounds）、診療諮詢和檢查病人等工作。

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診療效率方面，引入5G也加強了人工智能（AI）的應用。Siriraj Hospital醫學院院長Prasit Watanapa博士表示，在AI協助下，每個病例的病理診斷結果所需時間，已由15分鐘大幅減至25秒。他補充：「高速的5G連接可通過實時的高清AR顯示屏，對遙距手術提供指導。當病人出院後，也可利用5G為他們進行遙距診症。」

醫護直接存取 提高成像精度

對於患有糖尿病等慢性病患者，亦可從醫療數碼化中受惠。例如病人佩戴智能手錶等可穿戴設備後，就可收集其健康數據，然後通過5G連接和AI系統，將數據上傳至雲端，讓醫護人員進行持續監測和評估。

由於Siriraj Hospital是採用公私混合的5G網絡，醫護人員也能通過5G直接存取現場數據中心，而不會將潛在的敏感數據洩露於公共網絡。

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Prasit Watanapa博士認為在5G幫助下，雲端運算令到信息存儲和共享變得更容易；大數據則能幫助醫生和管理層作出更好決策；而AI就提高了醫學成像的速度、效率和精度。

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記者：陳卓賢