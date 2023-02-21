▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐005中午放榜、料派末期息22美仙 市場聚焦派息淨息差撥備

HSBC滙豐控股 （00005） 中午公布2022年業績，香港去年在疫情期間步入加息周期，不少銀行的信貸減值均大幅上升，加上滙豐去年表明今年擬恢復派發季度股息，均令投資者更關心滙豐明日公布的業績。現時市場普遍有3大關注點：（1）分派政策有否更新；（2）淨利息收益率指引；（3）去年信貸撥備情況。

滙豐淨回撥不再 料錄信貸損失250億

綜合市場預測，滙豐將宣派末期息22美仙，計及去年中期息9美仙，全年派息按年增逾2成。惟相信前年錄淨回撥的情況去年將不復見，料轉錄預期信貸損失32億美元（約250億港元）。

根據22家券商對滙豐業績的估算（見表），市場預期滙豐去年列帳基準收入逾514億美元，按年增4%，除稅前利潤料跌7.5%至174.9億美元，純利則升9.4%至138億美元。由於港息去年急升，預計滙豐全年淨利息收益率達1.48%，按年擴闊28基點，全年淨利息收益料逾320億美元，升21%。

單計去年第四季，市場預期滙豐除稅前利潤增86.4%至49.7億美元；純利增91%至34.2億美元。市場預計，滙豐上季預期信貸損失大增1.3倍至10.6億美元。

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