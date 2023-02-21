【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息

HSBC滙豐 （00005） 公布2022年業績，去年列帳基準稅前利潤175.3億美元，按年少7.3%，宣派末期息每股23美仙，市場預期派每股22美仙。滙豐指鑑於集團目前的回報趨勢，將2023及2024年的派息率定為50%，當中並無計及主要重大項目，並提前於2023年5月公布第一季業績時，考慮視乎適當的資金水平進行回購。亦擬自2023年第一季起恢復派發季度股息。

滙豐午後上演「過山車」，股價一度轉升近1%，高見59.45元，然後即回落並倒插2.2%，現報57.45元。

出售加拿大業務後擬考慮派每股21美仙特別息

在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先用途。任何有關潛在股息的決定將於交易完成後作出，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付。集團預期將把尚餘的額外過剩資本分配至內部增長及投資機遇，同時可能在現有股份回購計劃外進行額外的股份回購。

2022年，集團合共向每股派息32美仙，按年增28%。2022年每股基本盈利75美仙，按年增21%。惟每股盈利受若干項目影響而調整，包括確認若干遞延稅項資產令每股盈利減少11美仙、計劃出售法國零售銀行業務及加拿大銀行業務令每股盈利增加9美仙，全年股息派付比率為44%，按年高4個百分點。

淨利息收益強勁增長 帶動去年收入增4%

滙豐去年列賬基準除稅前利潤減少14億美元至175億美元，當中包括計劃出售法國零售銀行業務產生的24億美元減值。經調整除稅前利潤增加34億美元，達到240億美元。

去年列賬基準收入增加4%，升至517億美元，乃受淨利息收益強勁增長（全線環球業務均錄得升幅）和環球銀行及資本市場業務旗下的環球外匯業務收入增加所帶動，唯貨幣換算差額的31億美元不利影響、計劃出售法國零售銀行業務產生的減值，以及財富管理及個人銀行業務旗下制訂保險產品業務的市場影響不利變動部分抵銷了有關增幅。此外，財富管理及個人銀行業務和環球銀行及資本市場業務的費用收益均跌。經調整收入升至553億美元，升幅為18%。

去年集團淨利息收益率為1.48%，升28個基點，符預期，反映利率上升。

去年轉錄預期信貸損失36億美元 較市場預期多

去年列賬基準預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）為36億美元，較市場預期32億美元為多，集團指ECL包括為反映經濟不明朗因素增加、通脹、利率及供應鏈風險上升，以及中國內地商業房地產行業的現行發展而作出的準備。集團撥回大部分餘下的新冠疫情相關準備，抵銷了部分前述因素的影響。2021年的撥回金額為9億美元。預期信貸損失提撥為客戶貸款總額平均值的36個基點。

列賬基準營業支出為333億美元，減幅4%，反映貨幣換算差額的22億美元有利影響及持守成本紀律的成效。經調整營業支出增加1.2%至305億美元，包括按固定匯率重新換算惡性通脹經濟體的2022年業績而產生的2億美元不利影響。

普通股權一級資本比率為14.2%，跌1.6個百分點，主要原因包括新的監管規定導致0.8個百分點跌幅，按公允值計入其他全面收益減少導致0.7個百分點跌幅，以及將法國零售銀行業務重新分類至持作出售用途後出現減值導致0.3個百分點跌幅。

第4季稅前利潤按年增95%

去年第4季按年表現方面，滙豐季內列賬基準除稅前利潤增加95.4%或25億美元，達52億美元，勝預期，反映列賬基準收入增長強勁及列賬基準營業支出減少，而列賬基準ECL則增加。經調整除稅前利潤增加92%，達68億美元。該季列賬基準收入增24%，達149億美元，乃淨利息收益增長強勁，加上資本市場及證券服務業務收入增加所致。該季經調整收入升38%，達到154億美元。

根據22家券商對滙豐業績的估算，市場預期滙豐去年列帳基準收入逾514億美元，按年增4%，除稅前利潤料跌7.5%至174.9億美元，純利則升9.4%至138億美元。由於港息去年急升，預計滙豐全年淨利息收益率達1.48%，按年擴闊28基點，全年淨利息收益料逾320億美元，升21%。單計去年第4季，市場預期滙豐除稅前利潤增86.4%至49.7億美元；純利增91%至34.2億美元。市場預計，滙豐上季預期信貸損失大增1.3倍至10.6億美元。

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