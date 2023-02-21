【券商點睇】國企改革助二次發展 大唐新能源極具性價比

申萬宏源報告指，大唐新能源（01798）存量項目集中於三北地區（東北、華北和西北），由於三北地區在雙碳戰略下被賦予重要使命，公司發展即將進入快車道。「十四五」期間，三北地區的新能源總規劃近500GW，超過全國總規劃的60%。內蒙古因其得天獨厚的資源稟賦，預計在兩批大基地中新能源規劃超過300GW。公司為內蒙古最大的風電運營商，有望盡享三北地區新能源裝機放量紅利。該行預計公司「十四五」期間新能源新增裝機將超過20GW，較當前裝機規模有翻倍以上空間。

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「十三五」期間公司增速較慢的另一重要原因在於補貼拖欠影響公司現金流，截至去年6月底，公司尚存約百億規模拖欠補貼，欠補規模與市值的比值高踞「A+H」綠電公司首位。去年上半年公司收回74億元人民幣補貼，回款規模處於行業絕對領先位置。隨着當前補貼項目核查趨於尾聲，預計後續補貼金額發放將大幅提速。

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該行認為，大唐新能源為國內老牌新能源運營商龍頭，雙碳戰略下獲得集團與國資委雙重支持，疊加欠補發放，預計公司「十四五」期間新能源裝機有望獲得翻倍以上成長空間，給予2022至2024年純利預測為22.04億元人民幣、27.96億元人民幣和32.86億元人民幣，對應當前股價對應2023至2024年市盈率約為8、7倍，公司股價極具性價比與向上空間，予「買入」評級。

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責任編輯：林衛