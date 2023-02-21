【內房危機】中海外曾升7%　內地不動產私募投資基金試點啟動

▲ 【內房危機】內地不動產私募投資基金試點啟動

中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點， 此次試點工作是中證監落實黨中央和國務院有關「促進房地產業良性循環和健康發展」決策部署，健全資本市場功能，促進房地產市場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重要舉措。

內房股走高，中海外 （00688） 升7.1%，碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 升近半成，潤地 （01109） 升4.5%，時代中國 （01233） 升11.9%，龍光 （03380） 升8.2%。

試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於1000萬元人民幣，且以機構投資者為主。 不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規模不得低於3000萬元人民幣，在符合一定要求前提下可以擴募。 鼓勵境外投資者以QFLP方式投資不動產私募投資基金。

下一步，證監會將根據試點工作實踐情況及時總結評估，完善試點政策和規則，支持私募基金不斷豐富產品類型，發揮服務實體經濟的功能作用。

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編輯：姚卓然