  • 18°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策點睇】多路資金支持鐵路建設計劃 交通投資加力提速

股樓投資 10:14 2023/02/21

分享：

分享：

據內地報道，國內多條重大鐵路項目建設勢頭正盛，各地鐵路投資建設計劃相繼明確，多路資金為鐵路投資提供持續保障。專家認為，鐵路等傳統基建投資將為經濟增長提供有力支撐，預計2023年交通有效投資規模會繼續擴大，為促進經濟增長提供有力有效支持。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

舉例，西渝高鐵四川段的銅缽河特大橋施工現場，已打下第一根樁，標誌該段全面進入主體施工階段。另今年將確保江蘇南沿江城際鐵路、金甬鐵路等5個項目按期高質量開通，穩步推進滬蘇湖鐵路、杭溫高鐵等22個重點續建項目建設，確保蕭山機場聯絡線等5個項目年內開工。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

根據國家鐵路集團消息，今年全國鐵路預計開通投產新綫3,000公里以上，其中高鐵2,500公里。貴州至南寧高鐵、成蘭鐵路成川段、滇藏鐵路麗江至香格里拉段等多條鐵路有望年內開通。中信證券首席經濟學家明明預計，今年政府仍會希望各地加快節奏，前置發行專項債，繼續有力支撐基建投資穩增長，年初基建投資將繼續保持10%至15%的高增速，實物工作量有望顯著提升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 鐵路 交通 中國

下一篇文章

【付費認證】IG及Facebook試行藍剔付費驗證計劃 月費最低約93元起跳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款