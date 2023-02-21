【國策點睇】多路資金支持鐵路建設計劃 交通投資加力提速

據內地報道，國內多條重大鐵路項目建設勢頭正盛，各地鐵路投資建設計劃相繼明確，多路資金為鐵路投資提供持續保障。專家認為，鐵路等傳統基建投資將為經濟增長提供有力支撐，預計2023年交通有效投資規模會繼續擴大，為促進經濟增長提供有力有效支持。

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舉例，西渝高鐵四川段的銅缽河特大橋施工現場，已打下第一根樁，標誌該段全面進入主體施工階段。另今年將確保江蘇南沿江城際鐵路、金甬鐵路等5個項目按期高質量開通，穩步推進滬蘇湖鐵路、杭溫高鐵等22個重點續建項目建設，確保蕭山機場聯絡線等5個項目年內開工。

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根據國家鐵路集團消息，今年全國鐵路預計開通投產新綫3,000公里以上，其中高鐵2,500公里。貴州至南寧高鐵、成蘭鐵路成川段、滇藏鐵路麗江至香格里拉段等多條鐵路有望年內開通。中信證券首席經濟學家明明預計，今年政府仍會希望各地加快節奏，前置發行專項債，繼續有力支撐基建投資穩增長，年初基建投資將繼續保持10%至15%的高增速，實物工作量有望顯著提升。

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責任編輯：林衛