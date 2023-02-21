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【券商點睇】2023年版權業務儲備強大 閱文核心優勢穩固

股樓投資 10:26 2023/02/21

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國海證券預計，閱文集團（00772）去年實現營業收入75億元（人民幣，下同），按年跌13%，其中在綫業務 按年降16%， 版權及其他業務減少7%；經調整純利13.6 億元，按年增長 11%。 展望 2023 年，預計在對渠道進行優化後， 閱文在綫業務的利潤率將進一步得到改善，同時在綫業務作為公司優質IP的創作來源，仍將為後續版權改編業務輸送源源不斷的優質IP，形成較強業務生態協同效應。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

至於版權及其他業務，公司多個版權改編方向管綫儲備豐富、陣容強大， 有望給今年業績提供較大彈性，如影視儲備有《慶餘年 2》、《鬥破蒼穹 2》、《與鳳行》、《潛伏者》、《平凡之路》、《驕陽伴我》、《玫瑰故事》 等；電影儲備有《海關戰綫》、《一人之下》；游戲方面已授權IP 遊戲《凡人修仙傳》、《吞噬星空： 黎明》 均於近期拿到版號，有望於今年上綫。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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由於去年下半年宏觀經濟的負面影響，該行小幅下調公司盈利預測，預計2022至2024年經調整純利分別為 13.6億元、15.6億元及18.8億元， 對應市盈率分別為24倍、21倍和18倍。 但考慮到今年公司版權業務管綫儲備強大、在綫業務優勢穩固， 根據SOTP估值計算，目標價看46港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 買入 閱文集團（00772） 中國

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