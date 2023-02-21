皮草認證公開透明 實踐永續時尚 

國際毛皮協會去年正式推行「天然可持續皮草標誌」（FURMARK）認證制度，以區塊鏈（Blockchain）記錄產品供應鏈，同時確保整個過程符合動物福祉，以及環境可持續發展標準。香港毛皮業協會榮譽會長王博文（Wallace）表示，業界投放資源將數據透明化， 冀讓大眾拋開成見，重新認識這個可持續、天然的物料。

▲ 香港毛皮業協會榮譽會長王博文指出，毛皮是可持續、環保的天然物料，希望給消費者一個選擇。

坊間對皮草製品一直有存疑，王博文認為部分批評源於誤解，強調業界過去數十年不斷發展，包括在飼養、屠宰等方面著手改良，同時主要毛皮出口國亦設有嚴謹法規監管養殖者。

以第一大毛皮出口國丹麥為例，養殖者分別受歐盟動物福利法及當地法律監管，必須為動物提供足夠營養食物、適當照料及居住環境。王博文直言：「芬蘭對動物的保障更佳，養殖者若令動物產生痛苦已犯法。」

養殖受各地法規監管

對於有反對者批評傳統取皮過程不人道， 他說屠宰動物的方式同樣受各地法規監管，現今約八成養殖場已採用氣體處理，包括所有獲FURMARK認證的農場；整個過程只須數分鐘， 不會為動物帶來痛苦。他續指，部份東歐國家仍會用電擊，但所謂「活剝取皮」的手法並非屬實，「我相信網上流傳的片段是在20年前拍攝， 被人反覆重新再上載，並非行業現況。」

王博文介紹，FURMARK認證制度可視為最後把關，由第三方審核毛皮產品每一生產階段， 是否達致可持續發展，確保動物在養殖農場得到良好對待。消費者只須掃描產品標籤上的二維碼（QR Code），養殖場、加工廠、製造商等資訊全部一目瞭然。

近年「循環經濟」（Circular Economy）的概念備受推祟，主張循環利用資源，達致零廢棄。事實上，毛皮業的循環經濟鏈早已成形成。王博文形容，養殖業與畜牧業共生，牛、豬內臟可作為毛皮動物的飼料，減少廢棄物的產生；兔子在歐洲是常見食材，善用兔毛皮製成紡織品及成衣，可避免資源浪費。

▲ 國際毛皮協會去年正式推行「天然可 持續皮草標誌」（Furmark）認證制度，消費者只須掃描產品標籤上的二維碼（QR Code），養殖場、加工廠、製造商等資訊全部一目瞭然。

▲ 王博文指出，業界過去數十 年不斷發展，同時主要毛皮出口國亦設有嚴謹法規監管養殖者。

毛皮可生物降解

快速時裝（Fast Fashion）興起，不少生產商採用成本較低的化學纖維如聚酯纖維，惟王博文指出，以化學纖維製作一件禦寒衣物，產生的碳排放達32公斤，為全動物纖維的五倍。再者， 不少服裝壽命僅約1、2年，全球每年有9,200噸紡織品被棄置，難以被分解的化纖，長遠而言對環境帶來隱憂。

王博文補充，研究顯示純動物纖維僅6個月即可於泥土中分降，加上皮草耐用程度高，「按我們行業的標準，一件皮草一定可穿十年」，即使款式設計不合時宜，也可升級再造（upcycling），改成新的款式：「毛皮是可持續、環保的天然物料，我們要給消費者一個選擇。」

（特約）