【京東9618】京東挫7%失守200關　據報擬3月初推百億補貼活動　向拼多多開戰

▲ 【京東9618】京東據報擬3月初推百億補貼活動 向拼多多開戰

據內媒報道，京東 （09618） 計劃在3月初上線百億補貼活動，向拼多多（美：PDD）開戰，而自營和非自營的旗艦店（pop）會一起開展活動。京東一路走低，現跌7%，失守200關，報191.8元。

報道指，這次京東的補貼方案，無論是自營還是非自營的旗艦店，都將與拼多多的商品價格進行比較，如果價格高於拼多多，就會進行補貼，同時也會與拼多多拉平抽取費用。報道還指，拼多多方面已採取初步應對措施，比如，拼多多百億補貼頻道已將部分京東員工IP屏蔽。

今年，京東大商超事業群將重點發力pop，自年初實施「0元開店」策略以來，已經邀請了一批商家入駐，並承諾給予入駐商家一定的流量傾斜。

拼多多於2019年年中首次啟動了百億補貼計劃，幫助其鞏固了在中國中、小城市的地位。

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編輯：姚卓然