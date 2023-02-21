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【電池股】中創新航高跌逾1%　再被判侵權案敗訴、應向寧德時代賠3680萬元人幣　將提出上訴

股市 16:20 2023/02/21

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【電池股】中創新航再被判侵權案敗訴、應向寧德時代賠3680萬元人幣　將提出上訴

中創新航 （03931） 公布，於2月20日收到福州中院做出的《民事判決書》，判決應停止銷售侵害寧德時代專利權的產品。中創新航指，公告的判決為福州中院的一審判決，並非終審生效判決，將在上訴期內向最高院提出上訴。中創新航跌1.3%，收報22.1元，成交1254.7萬元。

判決書主要內容包括︰

  • 應於判決生效日起停止銷售侵害寧德時代專利權的產品
  • 應於判決生效日起15日內賠償寧德時代的經濟損失3580萬元人民幣，支付發明專利臨時保護期費用79.8萬元人民幣
  • 應於判決生效日起15日內向寧德時代賠付合理支出20萬元人民幣
  • 駁回寧德時代的其他訴訟請求

中創新航指，公司目前無需支付福州中院的一審判賠額，判決尚不會對公司當前及未來的生產經營產生不利影響。

根據中創新航招股章程，2021年10月公司收到福州中院送達的民事起訴書，寧德時代針對公司及福州倉山埃安汽車銷售服務有限公司就「鋰離子電池」提出知識產權侵權索賠，訴訟請求包括立即停止製造、銷售和許諾銷售侵害原告專利權的產品，主張公司賠償原告經濟損失3000萬元人民幣。至2022年7月，公司收到寧德時代提交的訴訟請求變更申請，將賠償金額增加至7800萬元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩

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