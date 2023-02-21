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【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退　排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

股市 08:33 2023/02/21

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【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退　排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

摩根大通策略師Mislav Matejka表示，第一季度可能將標誌著今年股市的最高點，同時又預計此波反彈行情將消退，因歐洲和美國的關鍵貨幣指標發出警告信號，例如殖利率曲線嚴重倒掛、貨幣供應量下降等，對於經濟前景變得過於樂觀的股票投資者勢將大失所望。

Mislav Matejka在研究報告中指出，現在就說在聯儲局激進加息之後，排除經濟衰退的可能性還為時尚早，特別是鑒於貨幣政策對經濟的影響可能滯後一到兩年。

他認為，聯儲局可能只是為了應對比目前市場預期更為負面的宏觀經濟環境才會轉向。「從歷史上看，股市通常不會在聯儲局進行減息前觸底，我們甚至從未見過在聯儲局停止加息之前見底，傷害已經造成，未來仍可能出現衝擊。」

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編輯：姚卓然

大行報告 美股 經濟衰退 加息 貨幣政策 經濟 美國聯儲局
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