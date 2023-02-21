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【港股市況】滙豐績後破頂再轉跌 京東挫近8%、ATM跌3%至4% 恒指跌逾300點穿50天綫（不斷更新）
美股周一休市，歐股靠穩，港股半日跌約200點。恒指低開27點，早段曾轉升，其後在科技股拖累下，再掉頭向下，恒生指數半日跌207點，報20679點，跌穿50天綫，成交565億元。科指跌2.5%，報4204點。滙豐 （00005） 績前跌0.6%，京東 （09618） 挫近7%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。內房、汽車、中資電訊股逆市向上。
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大行報告︰
【大行報告│濠賭股】大摩：市場調高盈測及估值倍數將成濠賭股新催化劑 調升多隻股份目標價及評級
財經日誌︰
即市走勢︰
【14：50】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升0.5%，中海油 （00883） 升逾2%，破頂高見11.74元，中石化（ 00386）升逾1%。
【14：48】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約270點，報20615點，科指跌2.8%，報4192點。
【14：36】潤歌互動 （02422） 股價逆市反彈16%，高見1.68元。
【14：17】藥明生物 （02269） 午後跌逾4%，低見55.9元。
【14：08】百度 （09888） 跌逾4%，低見138.5元。
【14：04】【業績｜物管股】豐盛生活服務績後升近3% 半年純利升17%、宣派中期息24.5仙
【14：02】港股最新跌約330點，報20557點，滙豐 （00005） 跌1.4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。
【14：00】【HSBC滙豐業績】滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型 目標盡快讓股息回復至疫情前水平
【13：32】【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區去年稅前多賺12% 歐洲區轉錄虧損4.2億美元
【13：28】騰訊 （00700） 午後跌4%，美團 （03690） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，京東 （09618） 跌近8%，小米 （01810） 跌逾1%。
【13：22】【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐去年稅前少賺7% 擬今季起復派季息 一文即看滙豐業績重點（不斷更新）
【13：21】滙豐 （00005） 跌2%，大市跌幅略擴大至近300點，報20603點，跌283點。
【13：19】信置 （00823） 今日公布業績，股價績前逆市靠穩，最新暫無升跌。
【13：15】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.7%，低見57.75元，跌穿今早低位。
【13：12】滙豐 （00005） 轉跌，最新跌0.8%，報58.3元。
【13：06】科技股累市，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，京東 （09618） 挫逾7%。
【13：02】滙豐 （00005） 轉升1%，破頂高見59.4元，恒生 （00011） 績後升逾3%，高見128.5元。
【13：00】滙豐 （00005） 績後一度轉升，破頂高見58.95元，最新跌0.2%，報58.65元。恒指午後初段跌約200點，報20674點，跌212點，科指跌2.6%，報4198點。
【12：59】【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35% 預期信貸損失按年增1.8倍
【12：36】【HSBC滙豐業績】滙豐主席杜嘉祺：對2023年下半年的環球經濟保持樂觀 經濟衰退憂慮主導市場
【12：10】【業績│銀行股】恒生去年純利減少27% 第四次中期息增11.1%至2元
【12：00】【HSBC滙豐業績】滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期 擬今季起復派季息 賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【12：00】恒生指數半日跌207點，報20679點，跌穿50天綫，成交565億元。科指跌2.5%，報4204點。滙豐 （00005） 績前跌0.6%，京東 （09618） 挫近7%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。內房、汽車、中資電訊股逆市向上。
【11：51】【美團3690】美團挫3% 巴克萊料美團增長潛力見頂、外賣行業競爭加劇
【11：45】恒指中午收市前跌236點，報20650點，曾低見20617點，科指跌2.6%，報4201點。
【11：33】京東 （09618） 尋底，最新跌8%，低見190.5元。
【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.1%，深證跌0.1%，創業板指跌0.6%。
【11：27】中國投資基金 （00612） 再跌逾18%，低見1.95元。
【11：14】大市跌幅進一步擴大至近250點，科指跌2.3%，京東 （09618） 挫逾7%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。
【11：07】恒指跌約150點，報20735點，跌151點，跌穿50天綫，科指跌1.9%，報4227點。京東 （09618） 挫逾6%，ATM跌逾1%至2%，滙豐 （00005） 績前跌1%。
【11：04】超媒體 （00072） 破頂高見1.7元後，股價掉頭向下回吐，倒跌一成低見1.28元。
【11：02】京東 （09618） 跌近6%，低見195元，成交11.8億元。
【10：45】澳門1月入境旅客按年增加1倍至約139.8萬人次，與去年12月比較升近2.6倍，銀娛 （00027） 升0.5%，金沙 （01928） 升0.4%，美高梅 （02282） 升逾2%，新濠 （00200） 升0.9%，澳博 （00880） 跌0.7%。
【10：40】商湯 （00020） 逆市升3%，高見2.57元。
【10：36】京東 （09618） 最新跌半成，低見196.8元。
【10：33】中資電訊股續造好，中移動 （00941） 升0.2%，破頂高見59.45元，聯通 （00762） 升3%，破頂高見6.2元，中電信 （00728） 升逾1%。
【中資電訊股】中電信5G套餐客戶逾2.7億戶 一文看清內地電訊商1月數據
【10：21】美團 （03690） 最新跌逾2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【10：16】車股逆市向好，比亞迪 （01211） 升0.3%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升近6%，廣汽 （02238） 升逾1%。
【10：14】【HSBC滙豐業績】滙豐005中午放榜、料派末期息22美仙 市場聚焦派息淨息差撥備
【10：10】【業績｜收息股】朗廷插逾7% 去年多賺77%至1億元 末期分派增至2.9仙
【10：08】滙豐 （00005） 最新跌近1%，恒生 （00011） 則逆市向好升0.8%。
【10：06】【內房危機】中海外曾升7% 內地不動產私募投資基金試點啟動
【09：59】京東 （09618） 跌幅擴大至逾4%，低見197.3元。
【09：57】恒指反覆轉跌76點，報20810點，再下試50天綫（約20770點）。
【09：54】區塊鏈概念股造好，新火科技 （01611） 升近半成，歐科雲鏈 （01499） 升逾19%，破頂高見0.41元，雄岸科技 （01647） 升逾8%。
【09：53】發盈喜的美圖 （01357） 升幅擴大至17%，高見2.63元。
【09：50】水泥建材股再上，潤泥 （01313） 升逾4%，海螺 （00914） 、中建材 （03323） 升逾2%。
【09：47】大市轉升40點，報20927點。
【09：44】港股早段跌幅收窄，恒指最新跌約5點，報20881點。
【09：36】【醫藥股】中生製藥腰椎藥獲中國藥監局批准上市 股價現逆市升2%
【09：36】內房股續揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾4%。證監會啟動不動產私募投資基金試點，支持不動產市場平穩健康發展。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房、商業經營用房、基礎設施項目等。
【09：34】祥生 （02599） 早段逆市升逾34%，高見0.49元，成交1104萬元。
【09：32】京東 （09618） 早段跌逾3%，低見200.4元。
【09：31】大市開市跌約百點，報20775點，跌111點。
【09：26】美圖 （01357） 預期去年扭虧為盈，純利介乎8500萬至1.3億元人民幣，股價今早高開近6%。
【09：22】九毛九 （09922） 發盈警，股價低開0.3%。九毛九指去年純利將不低於4700萬元人民幣，與2021年同期3.4億元人民幣相比，按年大跌86.2%。
【09：22】滙豐 （00005） 績前跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，美團 （03690） 升0.2%，恒指低開27點，開報20859點，科指跌0.1%，報4305點。
【美團3690】美團外賣殺入香港 招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績 一文看清券商怎估阿里上季收入
【09：13】期指開報20865點，跌14點。
【09：09】【京東9618】京東據報擬3月初推百億補貼活動 向拼多多開戰
【08：55】【電池股】中創新航再被判侵權案敗訴、應向寧德時代賠3680萬元人幣 將提出上訴
【08：11】滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。渣打 （02888） 倫敦股價折算收報72.34港元，較港收市價高0.3%。
【08：11】恒指黑期跌11點，報20898點，道指期貨跌100點，報33766點。
【08：01】綠新親水膠體昨曾瀉逾8成 不悉波動原因、控股股東持股無變動 將短期內發盈喜
【07：54】【生科股】君實生物旗下特瑞普利單抗獲英國MHRA批准上市 另治療乳癌研究達到主要研究終點
【07：45】【Morning精點】美團外賣殺入香港、以最高月入3.5萬招募車手｜梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人
【07：45】恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。
【07：30】美股周一假期休市，至於歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市升42點 港滙揚（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩