  • 18°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐今放榜、績前偏軟　內房續造好　恒指反覆向下再試50天綫（不斷更新）

股市 10:17 2023/02/21

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股周一休市，歐股靠穩，港股則輕微低開。滙豐 （00005） 績前跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，美團 （03690） 升0.2%，恒指低開27點，開報20859點，科指跌0.1%，報4305點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即市走勢︰

【10：16】車股逆市向好，比亞迪 （01211） 升0.3%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升近6%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：14】【HSBC滙豐業績】滙豐005中午放榜、料派末期息22美仙　市場聚焦派息淨息差撥備

【10：10】【業績｜收息股】朗廷插逾7%　去年多賺77%至1億元　末期分派增至2.9仙

【10：08】滙豐 （00005） 最新跌近1%，恒生 （00011） 則逆市向好升0.8%。

【10：06】【內房危機】中海外曾升7%　內地不動產私募投資基金試點啟動

【09：59】京東 （09618） 跌幅擴大至逾4%，低見197.3元。

【09：57】恒指反覆轉跌76點，報20810點，再下試50天綫（約20770點）。

【09：54】區塊鏈概念股造好，新火科技 （01611） 升近半成，歐科雲鏈 （01499） 升逾19%，破頂高見0.41元，雄岸科技 （01647） 升逾8%。

【09：53】發盈喜的美圖 （01357） 升幅擴大至17%，高見2.63元。

【09：50】水泥建材股再上，潤泥 （01313） 升逾4%，海螺 （00914） 、中建材 （03323） 升逾2%。

【09：47】大市轉升40點，報20927點。

【09：44】港股早段跌幅收窄，恒指最新跌約5點，報20881點。

【09：36】【醫藥股】中生製藥腰椎藥獲中國藥監局批准上市　股價現逆市升2%

【09：36】內房股續揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾4%。證監會啟動不動產私募投資基金試點，支持不動產市場平穩健康發展。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房、商業經營用房、基礎設施項目等。

【09：34】祥生 （02599） 早段逆市升逾34%，高見0.49元，成交1104萬元。

【09：32】京東 （09618） 早段跌逾3%，低見200.4元。

【09：31】大市開市跌約百點，報20775點，跌111點。

【09：26】美圖 （01357） 預期去年扭虧為盈，純利介乎8500萬至1.3億元人民幣，股價今早高開近6%。

【09：22】九毛九 （09922） 發盈警，股價低開0.3%。九毛九指去年純利將不低於4700萬元人民幣，與2021年同期3.4億元人民幣相比，按年大跌86.2%。

【九毛九9922】九毛九發盈警　料去年純利按年大跌逾86%

【09：22】滙豐 （00005） 績前跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，美團 （03690） 升0.2%，恒指低開27點，開報20859點，科指跌0.1%，報4305點。

【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入

【09：13】期指開報20865點，跌14點。

【09：09】【京東9618】京東據報擬3月初推百億補貼活動　向拼多多開戰

【08：55】【電池股】中創新航再被判侵權案敗訴、應向寧德時代賠3680萬元人幣　將提出上訴

【08：11】滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。渣打 （02888） 倫敦股價折算收報72.34港元，較港收市價高0.3%。

【08：11】恒指黑期跌11點，報20898點，道指期貨跌100點，報33766點。

【08：01】綠新親水膠體昨曾瀉逾8成　不悉波動原因、控股股東持股無變動　將短期內發盈喜

【07：54】【生科股】君實生物旗下特瑞普利單抗獲英國MHRA批准上市　另治療乳癌研究達到主要研究終點

【07：45】【Morning精點】美團外賣殺入香港、以最高月入3.5萬招募車手｜梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人

【07：45】恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。

【07：30】美股周一假期休市，至於歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 恒指夜期 恒生指數 滙豐控股（00005） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【京東9618】京東跌4%失守200關　據報擬3月初推百億補貼活動　向拼多多開戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款