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【港股市況】滙豐今放榜、滙豐倫敦較港微跌 恒指黑期跌11點（不斷更新）
美股周一休市，歐股靠穩，恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。滙豐 （00005） 今日將會公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：11】滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。渣打 （02888） 倫敦股價折算收報72.34港元，較港收市價高0.3%。
【08：11】恒指黑期跌11點，報20898點，道指期貨跌100點，報33766點。
【08：01】綠新親水膠體昨曾瀉逾8成 不悉波動原因、控股股東持股無變動 將短期內發盈喜
【07：54】【生科股】君實生物旗下特瑞普利單抗獲英國MHRA批准上市 另治療乳癌研究達到主要研究終點
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【07：45】恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。
【07：30】美股周一假期休市，至於歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市升42點 港滙揚（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩