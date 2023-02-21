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【港股市況】滙豐今放榜、滙豐倫敦較港微跌　恒指黑期跌11點（不斷更新）

股市 08:15 2023/02/21

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港股市況不斷更新

美股周一休市，歐股靠穩，恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。滙豐 （00005） 今日將會公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：11】滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐倫敦折算收報58.63港元，較港收市價58.75元低0.2%。渣打 （02888） 倫敦股價折算收報72.34港元，較港收市價高0.3%。

【08：11】恒指黑期跌11點，報20898點，道指期貨跌100點，報33766點。

【08：01】綠新親水膠體昨曾瀉逾8成　不悉波動原因、控股股東持股無變動　將短期內發盈喜

【07：54】【生科股】君實生物旗下特瑞普利單抗獲英國MHRA批准上市　另治療乳癌研究達到主要研究終點

【07：45】【Morning精點】美團外賣殺入香港、以最高月入3.5萬招募車手｜梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人

【07：45】恒指夜期窄幅上落，收市升42點，收報20921點。

【07：30】美股周一假期休市，至於歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 恒指夜期 恒生指數 滙豐控股（00005） 美股
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