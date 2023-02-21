▲ 【俄烏戰爭】拜登基輔坐豐田SUV 出發前數小時通知俄羅斯 股滙市場觀望

美國總統拜登出訪烏克蘭，事前對基輔之行沒有作過任何暗示，周六下午他去了教堂，然後和妻子在華盛頓一家雅致的餐廳共進晚餐。但周日天光未亮時，拜登已經坐上穿越大西洋的空軍一號，這是其前往烏克蘭首都的第一段行程，原來此出訪計畫已秘密籌劃數月，只有最親近的幾個幕僚參與。市場對拜登出訪，未有強烈反應，美滙指數變動不大，仍處138.88水平，美股期貨偏軟，道指跌80點，整體歐洲股市的變幅更在0.1%內，似乎對拜登之行，未有太大的解讀。

當周一美國大眾在總統日假期醒來時，拜登已經戴著標志性的飛行員墨鏡，伴隨空襲警報與烏克蘭總統澤連斯基並肩漫步於基輔街頭。

在拜登離開基輔後，美國官員公佈了拜登如何進入戰區的詳情。周日凌晨4點左右，他從華盛頓郊外一個軍用機場出發，然後坐了10個小時的火車從波蘭抵達烏克蘭，最後於周一清晨到達基輔，停留了5個小時。

彭博指，俄烏戰爭正處於關鍵時刻，各國對戰爭可能陷入長期拉鋸，可能會給烏克蘭施加和談壓力。澤連斯基急需得到「一支強心針」，在他訪問華盛頓兩個月後，拜登以親自到訪基輔的方式表達了對烏克蘭的精神支持。

拜登直到上周五才在橢圓形辦公室做出了最後決定。即使在白宮和五角大樓內部，知道事件的人也非常之少。拜登認為，只要能傳遞有關美國堅定支持烏克蘭的訊息，值得冒險前往這樣一個戰時國家。

然後主要問題變成了該什麼時候告訴俄羅斯。國家安全顧問沙利文告訴記者，「出於避免衝突的目的」，美國在拜登出發前幾小時向克里姆林宮通報消息。

至於俄羅斯方面的反應，沙利文沒有透露詳情。截止目前，克里姆林宮方面也沒有對拜登訪問烏克蘭一事作出正式回應。

報道指，此次基輔之行看起來類似於以往美國總統訪問伊拉克或阿富汗等戰區，但其實可能會危險得多。不同的是，美國沒有控制烏克蘭領空或機場。也正是出於這個原因，此次出訪計畫被控制在只有極少數人知道。

為了避免洩密風險，也是出於安全考慮，隨員人數很少，只有拜登幾個最親密幕僚，一個小型醫療團隊，兩名記者和總統特勤人員。

事後回看，拜登從周末開始的活動行程其實已經透露出一些不同尋常。

通常情況下，他應該和第一夫人回到他們在德拉瓦州威爾明頓的家。但這一次，他倆留在了華盛頓。

他們參加了喬治城大學校園的彌撒活動，之後參觀了美國國家歷史博物館，在那裏看了個主題為「第一夫人們」的展覽。

晚上拜登夫婦在一家名叫Red Hen的餐館食意大利通心粉，當晚7點47分伴隨着其他食客的起立鼓掌，兩人離開了餐廳。

幾小時後，他開啟了總統任期內最重要的一次海外訪問。周日凌晨4：15，拜登與沙利文、副幕僚長Jen O’Malley Dillon等登上空軍一號。目的地是波蘭。

通常總統出行會帶著一個媒體團，但這次只有兩名記者隨行。他們分別是美聯社攝影記者Evan Vucci和《華爾街日報》記者Sabrina Siddiqui，在距離起飛還有約兩個小時的時候，他們被要求上交手機。

與此同時，在基輔，少數幾名記者直到周日深夜才被通知第二天清晨前往凱悅酒店等候。

在進入波蘭後，拜登坐火車行駛了700多公里（430英里），最後在當地時間上午8點（華盛頓時間周一凌晨1點）抵達基輔。他特地打著黃藍相間的條紋領帶，這正是烏克蘭國旗的顏色。

拜登乘坐白色豐田SUV抵達作為烏克蘭總統官邸的馬林斯基宮。工作人員也沒有搭乘美國總統專用車「野獸」（The Beast）。

穿著標志性軍綠色服裝的澤連斯基與妻子Olena迎接拜登。在兩人握手時，澤連斯基說，「感謝你的到來」。

拜登在與Olena握手時問：「孩子們還好嗎？」

這兩位總統私下交談了大約30分鐘。拜登對參加雙邊會晤的記者說 「我認為美國在戰爭中對烏克蘭的支持是毫無疑問的，明確這點至關重要」。

「俄羅斯的目標是將烏克蘭從地圖上抹去，」拜登說。 「普京大錯特錯。一年過去了，這個房間就是明證，並肩站在一起。」

下午1：57，拜登離開基輔並承諾對烏克蘭的支持需要持續多久就持續多久。在基輔憲法廣場的「勇者步道」上增加了一塊鐫刻拜登名字的銘牌。

記者：譚志偉