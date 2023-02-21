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【業績｜收息股】朗廷插逾7%　去年多賺77%至1億元　末期分派增至2.9仙

股市 10:09 2023/02/21

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【業績｜收息股】朗廷去年多賺77%至1億元　末期分派增至2.9仙

經營朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店的朗廷酒店投資  （01270）  公布2022年業績，截至去年12月底止全年，酒店組合收入為9.71億元，按年升28.9%；扣除服務費後的信託集團總租金收入為3.32億元，按年升48.1%；合訂單位持有人應佔溢利為1.18億元，按年升76.8%；末期分派每股按年增7.4%至0.029元。

朗廷酒店投資現插7.8%，報1.07元，創一個月低，截至早上10時09分，成交額為195萬元。

入住率按年增28.5個百分點至66.4%

按酒店業務劃分，客房收入為5.35億元，按年升1.8倍，因酒店入住率及客房價格期內按年均有所增長；餐飲收入為3.84億元，按年跌26.5%，因社區隔離措施及檢疫酒店形式以致暫時關閉旗下所有餐飲店所致。

朗廷酒店表示，受惠本地長住及渡假市場，業務略有改善，三家酒店的檢疫酒店計劃已於去年9月結束，集團整體旗下酒店組合全年入住率66.4%，按年大升28.5個百分點，平均房租899元按年大增1.8倍。

朗廷酒店料行業競爭阻房租增長 通關令組合收入將小幅增長

朗廷酒店預期2023年充滿挑戰，酒店之間爲吸引回流的入境旅客而展開激烈競爭，或會阻礙房租增長。集團表示1月酒店的可出租客房平均收入及餐飲業務與前幾個月相比已有改善跡象，預期通關吸引海外及內地旅客將令今年酒店組合收入將有小幅增長。

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記者：宋佩恩

收息股 酒店 港股 業績公布 朗廷－SS（01270） 餐飲
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