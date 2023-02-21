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【九毛九9922】九毛九照升逾2%　發盈警料去年純利按年大跌逾86%

股市 10:39 2023/02/21

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內地餐飲業去年受防疫措施影響，拖累堂食業務受到打擊。最新有九毛九 （09922） 發盈警，指去年收入將按年微跌約4%，至40.06億元（人民幣，下同），然而期內純利將不低於4700萬元，與2021年同期3.4億元相比，按年大跌86.2%。

九毛九現照升2.4%，報20元。

受封城及疫情拖累業績

集團指純利大跌主要由於去年內地多個主要城市感染病例持續回升，以及為遏制感染病例激增而採取的疫情防控措施，例如在全國範圍暫停或限制餐廳不同時段的堂食服務，以及不同城市進行了多輪封鎖，令公司旗下餐廳去年無法在大部分地區達致充分營運能力。

同時，餐廳仍然產生若干固定經營開支，包括租金開支及僱員薪酬。而且集團亦確認外滙虧損淨額約7890萬元，乃由於人民幣兌港元於去年貶值所致，屬於非現金項目。

公司指一直密切審視其餐廳表現並不時調整其業務策略，以減低疫情對本集團 業務營運所造成的影響。為改善本集團的經營表現，已實施多項節省成本措施，藉以減少有關租金、所用原材料及耗材的成本以及其他經營開支。集團董事會預料防疫措施解封後，業務將會好轉。

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編輯：葉志偉

港股 九毛九（09922） 餐飲 純利 盈警 人民幣
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